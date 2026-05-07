Las Audiciones de Europa FM Navarra

Las Jirafas presentan su primer disco homónimo

Nos visita Facun, alma mater de la banda, para charlar sobre su propuesta musical.

Arturo Armendariz

Pamplona / Iruña |

Banda de rock argentino afincada en Pamplona, con una propuesta centrada en el directo y en la conexión con el público.

Su show combina intensidad y control, con un trabajo sólido de banda y una ejecución precisa, propia de músicos con experiencia en directo. El repertorio se sostiene sobre el groove y la dinámica, con una interpretación firme pensada para responder en condiciones reales de sala y festival.

En los últimos meses, la banda ha venido presentando adelantos de su primer trabajo discográfico. El disco, grabado entre Buenos Aires y Pamplona, será presentado el 9 de mayo de 2026 en la Sala Canalla, marcando un punto de inflexión en el recorrido del proyecto.

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