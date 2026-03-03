Descubrimos las nuevas canciones de RIG3L

Con la intención de recuperar la magia de ser diferente, Rig3l nos acerca a un estilo de vida particular, donde nos muestra que en ocasiones, menos es más.
El corazón de este proyecto, son sin duda los contrastes. Adoptando como eje principal, la fusión entre lo orgánico y lo tecnológico. Rig3l abre las puertas a la experimentación, mezclando naturaleza, raíces, magia y autotune.
Este proyecto, a pesar de ser un proyecto relativamente nuevo, ha podido pasar por escenarios como Iruñarock, Navarra Music Export, Atlantikaldia, Santas Pascuas, Punto De Vista entre otros. Ofreciendo en cada uno de estos escenarios un concierto lleno de emocióny vitalidad.
Además de Yoni (voz) y Gorka (producción), el grupo lo completan Aritz (guitarra) y Zaze (DJ).