Descubrimos las nuevas canciones de RIG3L

Yoni y Mikel se acercan a los estudios de Europa FM Pamplona para charlar sobre el proyecto musical de RIG3L. En su bio definen su música como trap-pop en euskera. Después de escuchar sus canciones y conversar con ellos, te das cuenta que su propuesta va mucho más allá. Un placer.

Arturo Armendariz

Pamplona / Iruña |

Con la intención de recuperar la magia de ser diferente, Rig3l nos acerca a un estilo de vida particular, donde nos muestra que en ocasiones, menos es más.

El corazón de este proyecto, son sin duda los contrastes. Adoptando como eje principal, la fusión entre lo orgánico y lo tecnológico. Rig3l abre las puertas a la experimentación, mezclando naturaleza, raíces, magia y autotune.

Este proyecto, a pesar de ser un proyecto relativamente nuevo, ha podido pasar por escenarios como Iruñarock, Navarra Music Export, Atlantikaldia, Santas Pascuas, Punto De Vista entre otros. Ofreciendo en cada uno de estos escenarios un concierto lleno de emocióny vitalidad.

Además de Yoni (voz) y Gorka (producción), el grupo lo completan Aritz (guitarra) y Zaze (DJ).

