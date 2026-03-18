Veolia sitúa en Murcia el futuro del agua: más digitalización, sostenibilidad y atención a las personas

El Día Mundial del Agua sirve este año de marco para repensar en Murcia la importancia de un recurso esencial en una tierra donde cada gota cuenta. En una entrevista en Más de uno Murcia, con Julián Vigara, Eva Franco, directora de Comunicación de Veolia, y Ángela Álvarez, directora de Clientes, han defendido una gestión del agua cada vez más eficiente, tecnológica y vinculada al bienestar de las personas.

Durante la conversación, ambas responsables han subrayado que la antigua Hidrogea culminó en diciembre de 2025 su integración bajo la marca Veolia en la Región de Murcia, dentro de una estrategia que unifica bajo una misma enseña la gestión del agua, los residuos y la energía. Un cambio que, según explicaron, no es solo de nombre, sino también de dimensión y de modelo, con una visión más amplia de la sostenibilidad urbana.

Eva Franco recordó que en una región como Murcia el agua tiene un valor especialmente sensible por su escasez histórica y por su peso en la vida cotidiana, la economía y el desarrollo social. En ese sentido, remarcó la responsabilidad de los operadores del ciclo urbano del agua para preservar una red de abastecimiento y saneamiento que, aunque invisible para el ciudadano, resulta decisiva para que el recurso llegue al grifo y, después, pueda ser depurado y reutilizado. La idea es sencilla, pero contundente. aprovechar hasta la última gota.

Uno de los ejes principales de esa transformación pasa por la digitalización. Veolia ha detallado en Onda Cero que trabaja con distintos ayuntamientos de la Región para modernizar infraestructuras, redes y sistemas de lectura mediante contadores inteligentes y herramientas conectadas a fondos europeos.Cartagena fue uno de los primeros municipios en obtener financiación dentro de los PERTE de digitalización del agua, a los que después se sumaron otros como Murcia, Abanilla, Alcantarilla o Lorca.

La directora de Comunicación sostiene que esta modernización permite detectar fugas, controlar mejor los consumos y ofrecer más información al usuario. En el caso de Aguas de Murcia, según explicó Ángela Álvarez, ya se ha digitalizado el 60 por ciento del parque de contadores y todas las nuevas altas incorporan ya sistemas inteligentes. El objetivo es avanzar progresivamente en la renovación del resto de equipos conforme a la antigüedad de las instalaciones y a la planificación técnica de cada municipio.

Además del ahorro y la eficiencia, quisieron destacar el uso social de esa tecnología. Los nuevos contadores permiten al cliente consultar su consumo prácticamente en tiempo real y activar alertas por exceso de gasto o por ausencia de movimiento. Esta última función, señalaron, puede ser especialmente útil en viviendas con personas mayores, segundas residencias o inmuebles en los que se quiera detectar una anomalía con rapidez.

La entrevista también abordó otra de las líneas que la empresa quiere situar en primer plano: la atención al cliente, especialmente a los perfiles más vulnerables. Veolia se ha convertido en la primera empresa privada de agua de la Región en obtener el certificado de AENOR por su compromiso con las personas mayores. Ángela Álvarez, directora de Clientes explicó que ese reconocimiento llega tras un proceso de revisión profunda del modelo de atención al público, acelerado tras la pandemia, cuando muchos usuarios quedaron descolgados ante una relación cada vez más digital.

A partir de esa reflexión, la empresa salió a la calle, escuchó a mayores, pensionistas y usuarios con dificultades, y rediseñó oficinas, canales y procedimientos para hacerlos más accesibles. El resultado, defendieron, es una atención más cercana, más comprensible y mejor adaptada a quienes no siempre lo tienen fácil en la ventanilla o en la pantalla. AENOR, en este caso, no entrega solo un sello, entrega un examen aprobado.

Junto a la digitalización del agua, Veolia también expuso algunos de sus proyectos ligados a la resiliencia urbana y la economía circular en la Región. Entre ellos, iniciativas orientadas a captar aguas de lluvia, prevenir inundaciones, reducir la contaminación y mejorar espacios vulnerables en municipios como Torre Pacheco o Alcantarilla, además de actuaciones vinculadas al entorno del Mar Menor. La empresa insiste en que la gestión del agua ya no puede entenderse de forma aislada, sino conectada con la planificación ambiental y urbana.