Piden que se requieran todos los datos, metadatos y todas las grabaciones municipales del sistema TETRA del Ayuntamiento de Murcia

El abogado José Manuel Muñoz, asesorado por el criminólogo y perito en incendios, Miguel Gallardo, considera que "es imprescindible preservar ciertos datos que pueden ser efímeros o que pudieran ser manipulados y que deben ser aportados de forma urgente al juez".

Muñoz, que representa a Ecologistas en Acción en varias causas judiciales en la Región de Murcia, entiende que "debe oficiarse a cada una de las operadoras de los teléfonos móviles de los responsables municipales y de las empresas y los profesionales para que no se pierdan metadatos de llamadas y localizaciones georreferenciadas por el sistema GSM".

Entiende que también deberían requerirse todos los datos, metadatos y todas las grabaciones municipales del sistema TETRA del Ayuntamiento de Murcia.

"De esa forma podría conocerse el número de personas que había en el interior de los locales y sobre todo, las veces que ha ido al local y a la zona de Atalayas la Policía las conversaciones que ha habido entre la central y agentes y conversaciones entre diferentes agentes" dice.

Muñoz advierte de que las contradicciones entre los manifestado por diversos responsables municipales y varios abogados de los empresarios hacen sospechar de acciones, omisiones y disfunciones que pueden documentarse en el sistema informático municipal.

"Tenemos conocimiento de presuntos delitos tipificados en el artículo 413 del Código Penal en ámbitos municipales y, en este caso, sospechamos de gravísimas faltas de coordinación que pueden ser precisadas mediante una copa íntegra de los sistemas de BACK.-UP del Ayuntamiento de Murcia. Si nuestra información es correcta, se utiliza Métrica III y SQL3 (Oracle, PostgreSQL, MySQL…) lo que posibilita una muy rápida y exhaustiva consulta de los metadatos relativos a los expedientes municipales más relevantes. Recomendamos que la Policía Judicial reconstruya el sistema informático del Ayuntamiento de Murcia mediante copias de seguridad de cada fecha relevante y nos ofrecemos para facilitarlo técnicamente. De esta forma se conseguiría el expediente administrativo de las licencias completo en su forma virtual” dicen.

"NO ES UNA DESGRACIA INEVITABLE"

"No estamos ante una desgracia inevitable sino ante una omisión por parte del Ayuntamiento de Murcia. Lo acontecido es impropio de una sociedad que se dice avanzada y de prestigio internacional como no se cansa de repetir nuestro alcalde el Sr. Ballesta" subraya Muñoz porque "las personas fallecidas solo celebraban una fiesta de cumpleaños en un local abierto al público, del cual se supone que tenía que los papeles en regla para poder estar funcionando. Ahora nos enteramos de que carecía de licencia, es más que tiene una orden de cierre desde octubre de 2022, sin que sepamos por qué dicha orden no ha sido ejecutada".

"La verdad es que a los ciudadanos de Murcia no nos extraña que, a pesar de la orden de cierre, la discoteca siguiera abierta, porque nuestra Administración no se sabe muy bien qué es eso de ejecutar las resoluciones, realmente, lo extraño es que se ejecuten" dice.

"Podemos decir que la Administración controla, incluso, pone sanciones, pero al final, la actividad continúa como si nada. Esto ha ocurrido ahora en el Ayuntamiento de Murcia, pero acontece en otros múltiples ámbitos administrativos, donde se dictan órdenes de cierre que nunca se llevan a cabo. Lo vemos en granjas de cerdos que funcionan sin licencia, pozos ilegales de agua que funcionan años y años sin que se clausuren, roturaciones ilegales que no se reponen al estado originario, etc. Nuestros gobernantes nos tienen acostumbrados a que las resoluciones administrativas queden en papel mojado, que no se ejecuten" relata.

Este abogado considera que "habrá que revisar todos los locales de ocio" y subraya que "lo acontecido es una muestra más de la desidia de nuestra Administración, que ni controla y ni pone filtros, que deja hacer y que, cuando pone alguna sanción, se queda en eso, en meras resoluciones que no se ejecutan. En todo caso se paga la multa y punto. El problema es que esta vez ha habido 13 muertos". dice.

"Estas muertes se hubieran podido evitar si la Administración hubiese cumplido con su deber legal que es ejecutar las resoluciones que dicta, al igual que otros muchos desastres que acontecen" y califica de "cinismo" que el Ayuntamiento de Murcia quiera personarse en la causa judicial.

"Sorprende ahora que el Ayuntamiento quiera personarse como Acusación Particular cuando realmente habrá que investigarlos por su omisión. Si nuestro alcalde busca responsables y quiere llegar hasta el final, que empiece destituyendo a su Concejal de Urbanismo y luego siga investigando por la Glorieta de España" dice.