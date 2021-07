El Gobierno regional critica la anulación de la moratoria de desahucios

El Gobierno regional critica que el Ejecutivo central anule la moratoria de los desahucios el próximo 9 de agosto, cuando aún no ha concluido la situación de crisis económica que la provocó. Esta medida puesta en marcha por la pandemia de coronavirus permite la condonación parcial del alquiler de viviendas, así como la suspensión de desahucios de hogares vulnerables.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, señala que “no es oportuno ni conveniente que el gobierno de Pedro Sánchez quite de golpe la moratoria porque supone eliminar esa red de protección” para las familias que estén en riesgo de perder su hogar como consecuencia del impacto de la pandemia en sus economías domésticas.

Defiende esta medida extraordinaria, que puso en marcha el anterior Gobierno de España, y manifestó que “no se debería eliminar abruptamente sino de manera escalonada o paulatina, o por lo menos tener una alternativa. Si no lo hace el Gobierno central desde el Ejecutivo regional pondremos todos los medios para intentar que esa red de protección no desaparezca de golpe”, según Díez de Revenga.

El consejero ha hecho estas declaraciones antes de un encuentro con representantes de las entidades colaboradoras del Servicio de Mediación de la Vivienda, para “calibrar la actividad de asesoramiento que estamos llevando con las familias que se encuentran en una situación económica complicada con el fin de evitar la pérdida de su hogar”. Además, indica que ante un escenario que se prevé que empeore, “tenemos que prevenir y enfocar nuestra acción en tratar de paliar estas circunstancias en la medida de lo posible”.

Díez de Revenga ha recordado que el Servicio de Mediación de la Vivienda es gratuito y se accede a través del teléfono 012, donde se ofrecen soluciones específicas para cada caso particular. Lo más importante en las situaciones de posible pérdida de hogar es la prevención, por lo que, a la primera dificultad económica para hacerse cargo de su hipoteca o alquiler, se aconseja pedir cita en este servicio, ha destacado el consejero.

2.162 intervenciones desde 2013

“Desde enero de este año se han atendido a 177 familias, y desde su puesta en marcha, en 2013, se han realizado un total de 2.162 intervenciones, con las que se han logrado 660 suspensiones de lanzamientos, renegociaciones, daciones y mediaciones”, indica el titular de Fomento.

Destaca que “la Consejería ha reforzado recientemente la orientación y el asesoramiento sobre las moratorias hipotecarias y de alquiler, y la mediación para la refinanciación de sus préstamos hipotecarios y los periodos de carencia con el fin de atender al posible aumento de casos provocados por la pandemia del coronavirus”.