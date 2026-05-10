Fallece José Ballesta, alcalde de Murcia, a los 68 años tras una larga enfermedad

El alcalde de Murcia, José Francisco Ballesta Germán, ha fallecido este domingo, 10 de mayo, a los 68 años de edad tras una larga enfermedad que afrontó sin abandonar sus responsabilidades institucionales hasta el final. Así lo han confirmado fuentes del Consistorio murciano, que ha trasladado su «profundo pesar» por la pérdida de un regidor que dedicó su vida pública a la ciudad con «lealtad inquebrantable».

El comunicado recibido en redacción subraya que Murcia pierde no solo a su alcalde, sino también «a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos». La Corporación Municipal, los trabajadores públicos y el conjunto de la ciudad se han unido al dolor de la familia, allegados y seres queridos del regidor, casado y padre de cuatro hijos.

Una transformación urbana ligada a su mandato

Durante sus años al frente del Consistorio, Ballesta impulsó -según destaca el propio Ayuntamiento- una transformación que «forma parte inseparable de la identidad contemporánea de Murcia». Concebía la ciudad como una obra colectiva construida sobre el respeto a sus raíces, la recuperación del patrimonio y la defensa de su identidad, en un municipio con más de doce siglos de historia.

Su gestión permitió recuperar espacios emblemáticos, fortalecer el sentido de pertenencia y proyectar, en palabras del Consistorio, «una Murcia moderna, abierta y consciente de su riqueza histórica, cultural y humana».

Una trayectoria entre la universidad, la Comunidad y el Ayuntamiento

La carrera de José Ballesta combinó la academia y la política institucional en sus tres niveles:

Doctor en Medicina y Cirugía y catedrático de Biología Celular en la Universidad de Murcia.

Vicerrector de Investigación e Infraestructuras de la UMU entre 1992 y 1994.

Rector de la Universidad de Murcia entre 1998 y 2006.

Diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional desde mayo de 2007.

Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes entre julio de 2007 y 2011, asumiendo después competencias en Puertos y Ordenación del Territorio.

Portavoz del Gobierno regional y consejero de Universidades, Empresa e Investigación.

Alcalde de Murcia desde 2015 hasta marzo de 2021, cuando prosperó la moción de censura presentada por PSOE, Ciudadanos y Podemos.

De nuevo alcalde de Murcia desde el 17 de junio de 2023, tras la mayoría absoluta del PP en las elecciones del 28 de mayo de ese año, con 15 de los 29 escaños del Pleno.

En el ámbito científico fue reconocido con el Premio de Investigación de la Fundación Ramón Areces y el de la Fundación SERONO. Poseía la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo —concedida mediante el Real Decreto 581/2002 de 14 de junio— y la Cruz de Caballero de la Orden al Mérito de la República de Polonia, otorgada el 16 de octubre de 2002. Era académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina.

Reacciones institucionales

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha calificado a Ballesta de «alcalde eterno», «un hombre íntegro y un ejemplo para todos los servidores públicos», y ha afirmado que «ha sido un honor trabajar a su lado y aprender de él». Para el jefe del Ejecutivo regional, «Murcia era mucho más que su ciudad, era su vida, su pasión y el lugar que llevaba siempre en el corazón», y dedicó cada día a hacerla «más grande, más próspera y mejor para todos los murcianos, con trabajo, cercanía y una entrega incansable que mantuvo hasta el final».

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha trasladado sus condolencias a familiares, allegados, a la Corporación municipal y al Partido Popular, y ha destacado que el regidor «siempre demostró su lealtad institucional, vocación de servicio y compromiso con Murcia».

Tres días de luto en el Ayuntamiento y uno en la Comunidad

El Ayuntamiento de Murcia ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales y quedarán suspendidos los actos institucionales previstos. En las próximas horas el Consistorio trasladará las instrucciones relativas a protocolo, agenda institucional y honras fúnebres, manteniendo la coordinación de todos los servicios municipales.

Por su parte, el Gobierno regional ha decretado un día de luto oficial para este lunes, 11 de mayo. Las banderas de los edificios públicos de la Región ondearán a media asta y queda suspendida toda la agenda oficial del Ejecutivo autonómico, incluida la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno prevista en Lorca.