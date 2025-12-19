Una escapada en familia en la Región de Murcia: un parque temático abierto todo el año

Tienes a tu disposición un amplio abanico de posibilidades y dos mares: el Mar Menor y el Mediterráneo, para que disfrutéis al máximo del destino en todo momento. Te sugerimos algunos planes. ¡Toma nota!

Un paseo por los espacios naturales de la Región de Murcia

Conectar con la naturaleza es una experiencia de lo más recomendable a cualquier edad. Por eso, recorrer espacios naturales de la Región de Murcia como Sierra Espuña, las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar o el Valle de Ricote es siempre un buen plan para hacer en familia.

Viaje al centro de la tierra

Un increíble patrimonio arqueológico se esconde en el Cañón de Almadenes, entre las localidades de Calasparra y Cieza. ¿Queréis descubrirlo? La mejor manera de hacerlo es a través de una visita guiada por la cueva-sima de la Serreta, ubicada en su interior. Visitar esta cueva es adentrarse en un paraíso arqueológico donde aún se conservan los resquicios de un asentamiento romano, el único de la Península Ibérica situado dentro de una cavidad subterránea.

Diversión y conocimiento en cada ciudad

Descubrir los rincones del pasado a través de actividades y experiencias culturales en busca de fantásticos misterios, nunca fue tan divertido como en la Región de Murcia. Y es que, viajar a través de la historia descubriendo Carthago Nova y el Teatro Romano de Cartagena, descubrir la icónica Fortaleza del Sol de Lorca a través de visitas teatralizadas, visitar museos y edificios emblemáticos como el Real Casino en Murcia, o acercarse a 145 países distintos a través de la música en el Museo de la Música Étnica de Barranda, en Caravaca, son solo algunas de las experiencias que pueden disfrutarse en familia en esta Región.

Entra en www.turismoregiondemurcia.es y encuentra más planes.

Región de Murcia, felicidad de la buena.