La nueva edición del Motor Day transforma Thader en un espacio dedicado al motociclismo

El Centro Comercial Thader ha acogido este sábado el Motor Day, una jornada abierta al público que ha reunido a aficionados al motociclismo, familias y curiosos en torno a un completo programa de actividades vinculadas al deporte, la competición y la salud.

El evento contó con la participación del equipo UAX SeventyTwo Artbox Racing Team, patrocinado por Thader, y ofreció la oportunidad de conocer en persona a Emilio Alzamora, campeón del mundo de 125 cc en 1999 y actual director del equipo, así como a algunos de los pilotos más destacados del proyecto:

Brian Uriarte, piloto cántabro proclamado campeón del mundo en JuniorGP con el equipo UAX SeventyTwo Artbox.

Carlos Cano, piloto murciano, campeón de la European Talent Cup 2024 y subcampeón de la European Talent Cup 2025.

Durante la jornada se celebró la presentación oficial del equipo UAX SeventyTwo Artbox, en la que se hizo balance de la temporada 2025 y se puso en valor el trabajo de formación y acompañamiento de jóvenes talentos que desarrolla el proyecto. Tras la presentación, los asistentes pudieron participar en una firma de pósters y compartir unos minutos con pilotos y responsables del equipo.

Exposición histórica: el legado de Emilio Alzamora

Uno de los principales atractivos del Motor Day ha sido la exposición dedicada al recorrido deportivo y profesional de Emilio Alzamora, tanto en su etapa como piloto como en su trayectoria posterior como director de equipos de competición.

Los visitantes han podido ver de cerca:

Motos originales de la etapa competitiva de Alzamora, incluida la moto con la que se proclamó campeón del mundo de 125 cc en 1999.

Motos campeonas del mundo dirigidas por Emilio Alzamora, como la Moto2 de Marc Márquez y la Moto3 de Álex Márquez del proyecto Estrella Galicia 0,0 de 2014.

La moto campeona de la European Talent Cup 2024 de Carlos Cano.

Las motos actuales del equipo UAX SeventyTwo Artbox, incluida la moto campeona de Brian Uriarte y la moto subcampeona de esta temporada.

Una exposición que permitió al público recorrer algunos de los hitos más relevantes del motociclismo español e internacional.

Actividades, sorteos y participación del público

A lo largo del día, el Motor Day ofreció diferentes actividades participativas, sorteos y espacios interactivos, pensados para todos los públicos y con especial atención a los más jóvenes, con el objetivo de acercar el motociclismo y los hábitos saludables de forma didáctica y cercana.

Entre ellos destaca la exhibición de pilotaje de jóvenes promesas de la escuela Pakosta Riders, dirigidas por Paco Mármol, que sorprendieron a los asistentes con maniobras, control y habilidad sobre las dos ruedas.

Un evento abierto y gratuito

Con el Motor Day, el Centro Comercial Thader ha reforzado su apuesta por acoger eventos abiertos a la ciudad que combinan deporte, ocio y divulgación, consolidándose como un espacio de encuentro más allá de la experiencia comercial.

El evento ha sido gratuito y ha contado con una amplia participación de público durante toda la jornada.