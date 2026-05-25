ASCARIOJA celebra 30 años defendiendo el turismo rural de La Rioja

La Asociación de Casas Rurales de La Rioja, ASCARIOJA, cumple 30 años. Su presidente, Joaquín Sanz, ha repasado en Más de no Murcia la trayectoria de un colectivo que nació poco después de la puesta en marcha de la primera casa rural de la comunidad, con un triple objetivo: defender los intereses del sector, promocionar el turismo rural y fijar población en los pueblos.

La asociación reúne en la actualidad a 80 de las 140 casas registradas en La Rioja, que suman cerca de mil plazas de alojamiento. Se trata, en su mayoría, de los establecimientos que fundaron y promovieron el turismo rural en la región, repartidos por pequeñas localidades de gran encanto.

Durante la entrevista, el presidente de ASCARIOJA subrayó que uno de los grandes fines del turismo rural, a menudo desconocido por el visitante, es el mantenimiento de la arquitectura tradicional de cada zona. En la franja vinícola predominan las casonas de piedra de sillería, mientras que en la sierra los inmuebles son más humildes,levantados con piedra de canto de río. Esa apuesta por lo auténtico llega al detalle, en sus casas nunca se instalaría una ventana de PVC, ya que deben conservarse en madera pese al mayor coste y cuidado que exige.

Sanz puso en valor el creciente interés de los viajeros murcianos, un público que ha ido en aumento en los últimos años. El presidente atribuyó parte de esa conexión al hecho de que Murcia y La Rioja son dos comunidades uniprovinciales que se sienten «hermanadas». A ese vínculo se suma el atractivo del clima: frente a los 40º que puede alcanzar el verano murciano, las paredes de piedra de las casas riojanas garantizan «un fresquito maravilloso», hasta el punto de que en muchos pueblos serranos «la manta no se quita en verano».

El responsable de la asociación destacó también el entorno natural de los alojamientos, rodeados de ríos y choperas, y la posibilidad de dormir con las ventanas abiertas escuchando el agua y los pájaros. La temporada, según explicó, arranca después de Semana Santa y se presenta favorable, con paisajes de verdes intensos gracias a las abundantes lluvias primaverales.

Entre las últimas incorporaciones, ASCARIOJA ha sumado seis nuevas casas. Sanz citó La Casa de la Hilera, en Poyales -apenas 10 habitantes-; la Casa Rural Guadalupe, en Nieva de Cameros y la Casa Rural El Dedo de los Sueños, en Quintanar de Rioja, en la frontera con la provincia de Burgos. Localidades de muy pocos vecinos donde, en algunos casos, la escasa cobertura forma parte del encanto y de la invitación a desconectar.

Por el 30 aniversario, la asociación celebra un concurso especial con el que sortea 30 noches gratis en sus casas rurales. Sanz animó a los oyentes a inscribirse a través de las redes sociales de ASCARIOJA, y avanzó que los ganadores tendrán una segunda oportunidad, tras su estancia, quienes envíen fotografías a la junta de la asociación entrarán en un nuevo sorteo para otros dos premiados.