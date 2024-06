Vol. 366 ' Coprología'

«Damas y caballeros, la mayoría de la gente graba canciones sobre el amor, el desamor, la soledad o estar arruinados. En realidad, nadie salió de ahí y grabó una canción sobre el dolor real. Mi banda y yo acabamos de regresar del hospital general, donde encontramos a un hombre en la posición correcta. Hemos titulado esta canción 'Blues del estreñimiento'». Así comienza el temazo de Screamin' Jay Hawkins que suena de fondo, al que solamente apuntaré: la buena posición siempre ha de ser en cuclillas, y posterior lavado en bidé.

«Dicen que la muerte es igual para todos. Pero es falso, porque hay muertes plácidas y muertes abominablemente dolorosas. Hay gente que muere en un palacio y otros, en alcantarillas pestilentes mucho antes de lo que les tocaría. Así que en el estado mortuorio todavía hay clases sociales. En cambio, la caca es tan democrática como el hecho de respirar. La caca nos iguala y nos hermana. Pero nuestra sociedad, en lugar de celebrarlo como se merecería, lo esconde como un tabú». —El Gran Tratado de la Caca. Joan Antoni Martín Piñol (Cross Books, 2016).

«Desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, la producimos. Es tan natural como respirar. Pero muchos de nosotros no soportamos mirarla, tocarla u olerla. La desechamos a puerta cerrada, la tiramos por inodoros blancos y limpios, no la mencionamos en compañías bien educadas. Es uno de los últimos tabúes de la sociedad "civilizada".

¡Ya es suficiente! Se trata del recurso más subestimado del mundo. Podemos cocinar con ella, construir con ella, admirarla, lucirla. Es única (no hay dos ejemplos iguales). Es tan antigua como la creación. Nunca se acabará. Es hora de celebrar: la mierda». —Cacas. The Encyclopedia of Poo. Oliviero Toscani (Taschen, 1998).

Coincidiendo con el controvertido creativo italiano, espero no escandalizar a nuestra audiencia, esperando descubran en este NMHA alguna interesante y fascinante historia sobre la cosa más natural del mundo. Porque «No es oro todo lo que reluce». 💩

Texto: Miguel Tébar, periodista musical