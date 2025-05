Vol. 389 ' Disidencia'

Hoy añadiré un nuevo especial a nuestra colección de libertades.

Desde las cuestionables decisiones que nos vienen llevando a seguir enfrentarnos bélicamente entre países y/o culturas, o básicamente entre iguales (como seres humanos que somos), pienso que a los ciudadanos nos sobran motivos para estar en grave desacuerdo con ciertas opiniones, generalmente de pensamiento único. Llevándonos en consecuencia a separarnos de las comunes doctrinas, creencias o conductas.

Desde el núcleo familiar más pequeño que conforma una pareja hasta el gobierno más libre o autoritario estar en desacuerdo, discrepancia, desavenencia, divergencia, disconformidad, disentimiento u oposición hasta llegar a la división, separación o escisión no es nada extraño ni inusual.

Consciente de saber que no encontraré consenso entre la audiencia, ni se me ocurre imaginar unanimidad en el gusto por las canciones que en NMHA pincho, en esta ocasión intentaré hacer entender que la disidencia no es un concepto negativo.

Texto: Miguel Tébar, periodista musical