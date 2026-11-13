¿Se vive mejor sin pareja?

La soltería elegida y la soledad no son la misma cosa. Así lo ha defendido en Más de uno Murcia el doctor en Sexología Jesús Rodríguez, del Instituto Sexológico Murciano, en la sección “Sexo Sentido”, emitida dos días después del Día del Soltero. “No es lo mismo hacerlo de forma voluntaria, como una decisión propia, que algo que no te viene de forma voluntaria”, ha afirmado.

Rodríguez ha situado el foco en los vínculos sociales de calidad. “El hecho de tener pareja no te asegura calidad”, ha señalado, antes de recordar que existen personas emparejadas con relaciones pobres y personas sin pareja estable bien acompañadas. A su juicio, la evolución no ha diseñado al ser humano para casarse, porque eso “es una construcción cultural”, aunque sí para necesitar a los demás. “Un mono sin tribu muere”, ha resumido.

La sexóloga Eva Camacho, de La Eroteca, ha puesto el acento en las razones de quienes renuncian a la pareja. “La gente no quiere compromiso”, ha asegurado, y ha añadido a las dificultades económicas y de vivienda un motivo de fondo. Según Camacho, muchos eligen la soltería por “miedo a perder esa libertad”, cuando se puede tener pareja y conservar amistades, familia y aficiones sin caer en la relación de “dos patitos juntitos a todos lados”.

En la sección también se ha hablado del reverso de esa autonomía, con el caso de pacientes que decidieron no tener pareja y a los que ahora les cuesta ligar porque se han acostumbrado a un tipo de vida.

Sobre si se disfruta de mejor sexo sin pareja, Rodríguez lo ha descartado. “Lo lógico sería que con tu pareja el sexo fuera cada vez mejor si sabes currártelo”, ha indicado. Camacho ha reivindicado la juguetería erótica para quien está soltero, con un matiz. “Los juguetes jamás sustituyen a una persona”, ha dicho.