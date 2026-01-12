Con Susana Martínez Rodríguez

El retrato de... María Cegarra Salcedo, la mujer que unió la ciencia y la poesía

El retrato de la científica y poeta del siglo XX María Cegarra, con Susana Martínez Rodríguez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia

Julián Vigara

Murcia |

Susana Martínez Rodríguez, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la UM - Foto: María Cegarra de Hemeroteca Digital BNE

Hay vidas que no se entienden desde una sola etiqueta. La de María Cegarra Salcedo es una de ellas. Científica y poeta, pionera y discreta, su trayectoria desafió los moldes de una época en la que a las mujeres apenas se les permitía elegir su camino.

Nacida en La Unión, en el corazón de una tierra minera dura y herida, María aprendió pronto a moverse entre dos mundos aparentemente opuestos: el de los matraces, las fórmulas y los laboratorios, y el de la palabra íntima, simbólica y profundamente emocional. Lejos de separarlos, los fundió en una obra y en una forma de estar en el mundo absolutamente singular.

En El retrato de… nos acercamos a su figura desde la memoria, el contexto y los pequeños detalles que la definen: la influencia decisiva de su hermano Andrés, su vocación científica en un entorno masculino, su relación con otros nombres clave de la cultura española y una poesía atravesada por el lenguaje de la química y el dolor contenido.

Un retrato pausado, sensible y riguroso que no pretende contarlo todo, sino invitar a escuchar, a descubrir y a comprender por qué María Cegarra ocupa hoy un lugar imprescindible en la historia cultural y científica de la Región de Murcia.

