La Universidad de Murcia rescata cinco siglos de mujeres ahorradoras, prestamistas e inversoras en España

Durante siglos, la historia de las finanzas se ha contado en masculino: banqueros, prestamistas y grandes inversores que, casi siempre, eran hombres. Frente a esa imagen, un grupo de investigadoras ha rastreado los archivos para demostrar que las mujeres también ahorraron, prestaron, invirtieron y fueron dueñas de su propio capital. Ese trabajo llega ahora a Murcia.

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia acoge los días 25 y 26 de junio el seminario «Ahorradoras e inversoras en España: una historia financiera de las mujeres», un encuentro que culmina el proyecto «Inclusión financiera y diferencial de género en la tenencia de activos financieros: el caso español», financiado por la Fundación Séneca.

El seminario está organizado por Susana Martínez-Rodríguez, de la Universidad de Murcia, junto a Yolanda Blasco-Martel y Anna Carreras-Martín, ambas de la Universidad de Barcelona. Durante dos jornadas, especialistas de distintas universidades españolas reconstruirán la participación de las mujeres en el ahorro, el crédito, la inversión, la propiedad de activos y la gestión empresarial a lo largo de cinco siglos.

Cinco siglos de finanzas en femenino

Las ponencias recorren un amplio arco temporal: la presencia femenina en el comercio, las finanzas y el préstamo en los siglos XV y XVI; las prácticas financieras de las mujeres andaluzas en el siglo XVIII; la inversión femenina durante la crisis del Antiguo Régimen; y las pautas de inversión de las mujeres catalanas en el siglo XIX.

El programa también se adentra en episodios poco conocidos, como el capital femenino en la banca privada española entre 1918 y 1948, la participación de las mujeres en empresas vitivinícolas, las accionistas del Banco de España o la incorporación de las mujeres a la alta gestión empresarial entre 1970 y 2020.

Una historia financiera más completa

El proyecto parte de una pregunta central "cómo, cuándo y en qué condiciones participaron las mujeres en los mercados financieros en España. Frente a la idea de que las finanzas fueron un espacio exclusivamente masculino", la investigación reúne evidencias sobre mujeres ahorradoras, prestamistas, inversoras, accionistas y propietarias de capital en distintos territorios y periodos.

El encuentro reúne a investigadores de las universidades de Murcia, Barcelona, Oviedo, Málaga, Pablo de Olavide y Granada, entre otras instituciones. Las sesiones combinarán la presentación de resultados, el comentario académico y el debate, y se cerrarán con una mesa redonda sobre las líneas de investigación que se abren para integrar el papel de las mujeres en la historia de las finanzas.

La catedrática de Historia de la Economía Susana Martínez-Rodríguez ha pasado por los micrófonos de Más de uno Murcia para explicar las claves de este seminario.