Tiempo de enfermeras: claves para protegerse del calor y vivir un verano seguro

El verano ya se nota en la Región de Murcia y, con él, las primeras olas de calor que disparan los riesgos para la salud, especialmente entre los colectivos más vulnerables: personas mayores, niños de corta edad, mujeres embarazadas y quienes conviven con enfermedades crónicas. Para repasar las pautas de prevención, el espacio «Tiempo de enfermeras», que Más de uno Murcia realiza junto al Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, conversó con Ana Isabel García, residente de enfermería comunitaria.

Por qué conviene anticiparse al calor

La profesional advirtió de que las altas temperaturas pueden tener consecuencias serias en determinados grupos de población. «Nos aumenta el riesgo de deshidratación, de agotamiento, golpes de calor y también nos puede agravar incluso algunas enfermedades crónicas», explicó. De ahí la importancia de adelantarse y extremar las precauciones, sobre todo en jornadas de aviso amarillo y temperaturas cercanas a los 40 grados.

Los colectivos más vulnerables

Preguntada por las recomendaciones a familiares y cuidadores, la enfermera García insistió en medidas sencillas pero eficaces, «que beban líquidos con frecuencia, intentar mantener la vivienda lo más fresca y ventilada posible, evitar salir en las horas de más calor, comprobar regularmente el estado de salud y estar atento a síntomas como mareo, confusión, somnolencia o debilidad».

Hidratación: no esperar a tener sed

Sobre la cantidad de agua recomendable, la enfermera matizó que no existe una cifra exacta. «Se sabe que un litro y medio o dos al día, pero es muy importante recalcar que debemos aumentar la ingesta de agua, sobre todo en este tiempo, e ir bebiendo de manera frecuente durante todo el día», señaló. Y fue tajante respecto a un error común, «no debemos esperar a tener sed; de hecho, tenemos que ir bebiendo poquito a poco, incluso cuando no tengamos esa sensación».

En cuanto a las bebidas que conviene evitar, citó «las alcohólicas, con exceso de cafeína, bebidas energéticas o sobre todo bebidas azucaradas en grandes cantidades», ya que pueden favorecer la deshidratación. Como complemento, recomendó la fruta rica en agua, «como la sandía».

Exposición al sol y horas de riesgo

Las franjas de mayor peligro se concentran, según detalló, «entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde, porque es cuando la radiación solar y la temperatura suelen estar en niveles más altos». Durante ese intervalo aconsejó permanecer en lugares frescos o a la sombra.

Deporte con cabeza

Respecto a quienes practican ejercicio al aire libre en las horas centrales, la enfermera recomendó trasladar la actividad «a primera hora de la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas y la radiación bajan». También aconsejó mantenerse muy hidratado antes, durante y después, vestir ropa ligera y transpirable y, ante cualquier señal de alarma, no forzar. «Si se empiezan a encontrar mal con síntomas de mareo, náuseas o dolor de cabeza, que reduzcan la intensidad o incluso lleguen a pararse; lo principal al final es la salud».

Una vivienda fresca para descansar mejor

Para mantener el hogar a buena temperatura durante los episodios de calor, García recomendó «bajar las persianas en las horas principales de calor» en las viviendas que reciben luz directa, ventilar de manera puntual y recurrir, cuando sea necesario, al ventilador o al aire acondicionado, que «en ocasiones va a ser nuestro mejor amigo».

Atención a la medicación

El calor también puede afectar a quienes siguen un tratamiento habitual. La residente de enfermería comunitaria subrayó que las personas que toman «diuréticos, antihipertensivos, antidepresivos o tratamientos para alguna enfermedad crónica» deben consultar con su médico o con personal sanitario para recibir recomendaciones específicas.

Reconocer un golpe de calor y cómo actuar

Entre los primeros síntomas, la enfermera señaló «encontrarse mareado, confuso o algo más somnoliento», y alertó sobre una señal, «lo más grave es cuando no sudamos, porque si estamos sudando es un mecanismo que tiene el cuerpo para autorregularse». Ante una persona afectada, recomendó «trasladarla a un lugar con sombra, donde esté fresco, intentar bajar un poco la temperatura y, en los casos más graves, llamar a emergencias», al 112.