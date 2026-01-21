Con Eva Camacho

Relatos de una sexóloga soltera: historias de mujeres que despiertan, que se cuestionan y que empiezan a vivir con autenticidad

La sexóloga de La Eroteca Eva Camacho en Onda Cero Murcia explica como hay mujeres que despiertan, que mejoran su autoestima y desfrutan de un placer consciente.

María Paz Martínez

Murcia |

Eva Camacho

En esta nueva entrega, de Relatos de una Sexóloga Soltera en Onda Cero Murcia, la sexóloga Eva Camacho, nos relata tres historias de mujeres diferentes pero con una pregunta en común: mujeres que están despertando. Están entiendo que empoderarse no es ir contra nadie, sino volver a una misma. Y que la mente también se entrena.

Para ello, Eva Camacho recomienda tres series de Netflix:

  • The Bold Type: nos presenta a tres mujeres jóvenes que están construyendo su carrera, su identidad y su autoestima.
  • The Queen’s Gambit: una mujer rompiendo techos de cristal en un mundo de hombres.
  • Girlboss: muestra el nacimiento de un negocio desde cero. Caos, errores, inseguridades… y mucha resiliencia.

