Amelia Corominas: «Nuestras enfermeras, nuestro futuro»

Murcia celebra hoy, 12 de mayo, el Día Internacional de la Enfermería, una jornada que este año llega con un lema muy claro propuesto por el Consejo Internacional de Enfermería: Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Un lema que pone el foco en el empoderamiento profesional del colectivo y que reclama entornos laborales seguros, capacidad de liderazgo, influencia real en la toma de decisiones y pleno desarrollo profesional como vía indispensable para fortalecer los sistemas de salud.

Para hablar de todo ello, recibimos en 'Más de uno Murcia' a Amelia Corominas, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, que repasa con nosotros los grandes retos que afronta una profesión imprescindible y, demasiadas veces, insuficientemente reconocida.

En la entrevista abordamos las siguientes cuestiones

Las principales dificultades que encuentran hoy las enfermeras y enfermeros para desarrollar plenamente su liderazgo y su capacidad de decisión dentro del sistema sanitario.

La relación directa entre el fortalecimiento de la enfermería y la mejora de los resultados en salud, la calidad de los cuidados y el ahorro para el sistema sanitario -y si las administraciones son verdaderamente conscientes de esa ecuación-.

La sobrecarga asistencial y el desgaste emocional que arrastra el colectivo, y las medidas prioritarias para cuidar también de quienes cuidan.

La lucha contra las agresiones al personal de enfermería y las aportaciones que el Colegio ha presentado a la Proposición de Ley que se debate estos días en la Asamblea Regional.

Una conversación que llega, además, en plena celebración ciudadana. Porque el Colegio ha desplegado durante toda la jornada un amplio programa de actividades en las carpas instaladas en la avenida de la Libertad, con talleres divulgativos, demostraciones prácticas y actividades abiertas a la ciudadanía. Una oportunidad para que los murcianos se acerquen, conozcan de primera mano la labor de sus enfermeras y enfermeros, y participen en una jornada festiva y reivindicativa a partes iguales.