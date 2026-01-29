Historia de la publicidad: La radio, el primer influencer

En esta entrega de 'Historia de la publicidad', Nacho Tomás -experto en Marketing y director de N7, agencia de publicidad, comunicación y marketing online- nos propone un ejercicio revelador: mirar atrás para comprobar que muchas de las estrategias que hoy consideramos innovadoras nacieron hace décadas… en la radio.

Desde el Consultorio de Elena Francis, auténtica pionera del estilo de vida y la prescripción emocional, hasta Matilde, Perico y Periquín, ejemplo temprano de patrocinio integrado en el contenido. Pasando por figuras como Bobby Deglané, primer gran showman y prescriptor radiofónico, o acciones como Filomatic, que ya jugaban con la curiosidad del oyente en los años 60, anticipando lo que hoy llamamos clickbait.

Una conversación que demuestra que la radio no solo fue el primer gran medio de masas, sino también el primer influencer: creíble, cercano y con una capacidad de influencia que muchas plataformas digitales aún persiguen.

Un podcast para escuchar con atención… y con perspectiva histórica.