¿Mirada cansada o problema visual? Lo que nadie te cuenta sobre la blefaroplastia

La mirada dice mucho más de nosotros de lo que pensamos. A veces refleja cansancio, otras edad… y en muchos casos esconde algo más que una simple cuestión estética.

En este podcast de Más visión, hablamos con Dr. Alberto González Costea sobre la blefaroplastia, una intervención cada vez más frecuente que despierta muchas preguntas y no pocos prejuicios. ¿Es solo una cirugía para verse mejor? ¿Puede influir en la forma de ver? ¿Cuándo conviene planteársela y cuándo no?

Durante la conversación, abordamos cómo los párpados y el contorno ocular influyen en la expresión del rostro, en la percepción que tenemos de nosotros mismos y, en determinados casos, en la propia función visual. Hablamos de indicaciones reales, de falsas creencias, de expectativas poco realistas y de la importancia de una valoración médica individualizada.