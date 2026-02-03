Estoy enritá: duras como el pedernal

La sección Estoy enritá vuelve a sacudir conciencias en Más de uno Murcia. La colaboradora y escritora Lola de la Cruz centra su comentario en la realidad de miles de mujeres que han trabajado -y trabajan- en fábricas de conservas y naves de envasado, muchas veces en condiciones duras, precarias y silenciadas, ha denunciado la escritora.

Desde la experiencia colectiva y la memoria obrera, De la Cruz traza un retrato sin concesiones de jornadas interminables, salarios ajustados al límite y espacios de trabajo que no siempre han garantizado la dignidad ni la seguridad. Una denuncia directa, que interpela a la industria, a las administraciones y a la sociedad en su conjunto.

El comentario se completa con uno de los sellos de la sección, las ya célebres «7 palabricas murcianas», un juego cómplice que invita a los compañeros de mesa a adivinar términos del habla popular. Humor, identidad y reivindicación conviven en un formato ágil que conecta pasado y presente.