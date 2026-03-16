Divas Like Us: 'Hombres'

Lola Gracia propone un recorrido por canciones que, desde distintos estilos, épocas y registros, tienen un punto en común, retratan relaciones rotas, decepciones sentimentales y actitudes masculinas poco edificantes.

La selección arranca con una pieza ya legendaria, 'Rata de dos patas', de Paquita la del Barrio, una canción que ha pasado a la historia por la dureza de su letra y por su fuerza expresiva. Su autor, Manuel Eduardo Toscano, explicó que no la escribió pensando en un ex ni en un marido infiel, sino en una figura política muy poderosa de México, lo que añade una lectura aún más singular a un tema que el público ha convertido en símbolo universal del reproche sin filtros.

La parada española llega con 'Ese hombre', en la voz de Rocío Jurado, una canción que denuncia el machismo emocional y como el retrato de ese seductor que aparenta nobleza, pero termina haciendo daño. Es una de esas interpretaciones que no pasan de moda porque siguen poniendo palabras a realidades que, por desgracia, resultan demasiado reconocibles.

La sección también viaja a referencias más recientes y populares, como la ya célebre session de Shakira con Bizarrap, donde la artista transforma la ruptura en mensaje global. Junto a ella aparecen otros títulos que encajan en esa tradición de canciones con destinatario más o menos evidente, como 'Te quedó grande la yegua', de Alicia Villarreal, o You’re So Vain, de Carly Simon, uno de los grandes clásicos del pop cuando se trata de retratar la vanidad masculina con ironía y puntería.

Una entrega de Divas Like Us que demuestra que la música no solo acompaña los enamoramientos. También sirve para nombrar la decepción, recuperar la autoestima y convertir una herida en una canción imposible de olvidar. Porque hay letras que consuelan y otras que, directamente, ponen a cada cual en su sitio.