Divas like us: Gloria Estefan

En Divas like us, con Lola Gracia, nos subimos a la «Gloria» para recorrer la vida y la carrera de Gloria Estefan, una artista que hizo de la biculturalidad una bandera mucho antes de que fuese etiqueta. Nacida en La Habana en 1957 y criada en el exilio en Miami, su historia atraviesa temas que siguen latiendo hoy: migración, adaptación, raíces, orgullo latino y esa alegría que no es ingenuidad, sino resistencia.

Del arranque con Miami Sound Machine al salto definitivo, Conga como declaración de intenciones -el Caribe entrando en las listas anglosajonas sin pedir permiso- y, a partir de ahí, una cadena de himnos que mezclan baile y emoción, Rhythm Is Gonna Get You, Anything for You y sus grandes canciones en español, con paradas obligadas como Mi Tierra o Con los años que me quedan.

La sección también se detiene en el punto de inflexión, el accidente de 1990 y la recuperación que desafió pronósticos, con una vuelta a la vida -y al escenario- marcada por Coming Out of the Dark. Porque si algo retrata a Estefan es esa capacidad de rehacerse sin perder la sonrisa… ni el compás.

Cerramos con la Estefan más madura y reivindicativa, la que vuelve una y otra vez a sus raíces (Oye, Mi Cuba Libre), y con un legado que trasciende la música: abrir puertas, producir, impulsar talento y demostrar que no hace falta elegir entre identidades.