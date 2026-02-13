La disfunción eréctil, señal de alerta

La disfunción eréctil no siempre es solo una cuestión de vida sexual, en un porcentaje relevante de casos se asocia a problemas de endotelio y aterosclerosis, y puede actuar como marcador temprano de enfermedad cardiovascular. Así lo recogen tanto las guías europeas de salud sexual como los consensos internacionales más recientes, que piden integrar la estratificación de riesgo cardiometabólico cuando un paciente consulta por este síntoma.

En la sección Sexo sentido, el urólogo del Hospital Morales Meseguer, Dr. Leandro Reina detalla qué se evalúa "sí o sí" antes de tratar, especialmente en varones jóvenes o con factores de riesgo:

Historia clínica dirigida y exploración (incluida tensión arterial).

Analítica orientada a riesgo cardiovascular: glucosa/diabetes, perfil lipídico y otros parámetros según caso.

Estratificación del riesgo y, en perfiles seleccionados de riesgo bajo-intermedio, pruebas para afinarlo como el calcio coronario.

El enfoque se completa el sexólogo Jesús Rodríguez (ISEMU).