Disfrutar del Orgullo también es cuidarse

Con la llegada del verano arranca una de las citas más coloridas y reivindicativas del calendario: las celebraciones del Orgullo. Días de calle, de fiesta y de memoria, en los que disfrutar y cuidar la salud no son objetivos opuestos, sino partes de un mismo camino. Sobre cómo conciliarlos ha conversado Tiempo de Enfermeras, el espacio del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, con el enfermero Antonio Serrano, presidente de Vhisibles.

Serrano, que ejerce en el servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Arrixaca, situó el primer aviso en un riesgo muy de estos días: el golpe de calor. Frente a las altas temperaturas, recomendó mantenerse bien hidratado, llevar sombrero, buscar la sombra ante cualquier síntoma de mareo o aturdimiento y moderar el consumo de alcohol, ya que las bebidas alcohólicas favorecen la deshidratación al aumentar la necesidad de orinar. Su consejo: apostar por el agua fresca y los refrescos para disfrutar de la fiesta sin sobresaltos.

El enfermero dedicó buena parte de la conversación a la salud sexual, que comparó con una revisión periódica del vehículo. Del mismo modo que se pasa la ITV aunque el coche parezca ir bien, defendió la importancia de realizarse pruebas de infecciones de transmisión sexual aunque no haya síntomas, acudiendo al centro de salud o a las asociaciones que ofrecen estos chequeos. Serrano animó a solicitar pruebas de sífilis, gonorrea o hepatitis con la misma naturalidad con la que se pide una analítica de colesterol, y recordó un gesto sencillo: incluir el preservativo en el neceser de verano, junto al cepillo de dientes o la colonia.

Por último, Serrano abordó los riesgos asociados al aumento del consumo de alcohol y otras sustancias en ambientes festivos. Advirtió de que estas sustancias desinhiben y reducen la percepción del riesgo, lo que puede derivar en relaciones desprotegidas. Sin ánimo de juzgar, recordó que existen herramientas de prevención más allá del preservativo: la PrEP (el medicamento que previene la infección por VIH y que se dispensa en las unidades de enfermedades infecciosas de los hospitales) y la profilaxis postexposición, disponible en los servicios de Urgencias para quienes hayan mantenido una relación de riesgo.

Un mensaje claro para estos días de celebración: el Orgullo se vive mejor con información, prevención y los recursos sanitarios al alcance de la mano. Porque, como dejó claro Antonio Serrano, disfrutar y cuidarse son perfectamente compatibles. Feliz Orgullo.