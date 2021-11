Sexo Sentido y Pantalla Cero

No se consideran bisexuales, ni homosexuales. Simplemente buscan placer. ¿Está de moda el bud sex?

Crece la última modalidad, el que practican hombres heterosexuales entre ellos. Sin etiquetas y sin complejos. No hay apego, no existen besos profundos y tampoco caricias. Los sexólogos, Eva Camacho y Jesús Rodríguez hablan del “bud sex” que significa rechazar tu verdadera orientación sexual. Quienes lo practican, sin embargo, insisten en que no se consideran bisexuales, ni homosexuales, ni tampoco confundidos en su orientación sexual. Entre ellos, hay muchos padres de familia y casados que buscan un desahogo sexual, según nuestros sexólogos.