Climacturia: el escape de orina durante el orgasmo que muchos hombres sufren en silencio

La climacturia, la pérdida involuntaria de orina coincidiendo con el orgasmo masculino, sigue siendo un fenómeno poco visible en la conversación pública pese a su frecuencia, sobre todo en hombres intervenidos de próstata. Para aclarar qué ocurre en el cuerpo, por qué aparece y cómo se puede abordar, el urólogo Dr. Leandro Reina y los sexólogos Jesús Rodríguez (ISEMU) y Eva Camacho (La Eroteca) analizan esta realidad que muchos pacientes viven en silencio por pudor o desconocimiento.

Desde el punto de vista clínico, el Dr. Reina explica que la climacturia suele relacionarse con cambios en los mecanismos de continencia tras determinadas cirugías, especialmente la prostatectomía radical: se altera el sistema de cierre y, durante el clímax, puede producirse un escape urinario. En algunos casos, esta situación convive con incontinencia urinaria de esfuerzo, aunque no siempre aparecen juntas.

En paralelo, Rodríguez y Camacho subrayan que el impacto no es solo físico: la climacturia puede generar ansiedad, evitar relaciones sexuales o deteriorar la comunicación en pareja. Los especialistas coinciden en que la clave es consultarlo y no normalizarlo como una «condena» inevitable: existen medidas prácticas, trabajo de suelo pélvico y, cuando está indicado, tratamientos médicos o quirúrgicos que mejoran de forma significativa la calidad de vida y la vivencia de la sexualidad.