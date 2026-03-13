Andrea García-Santesmases cuestiona si el mercado del deseo femenino emancipa o recicla el viejo pacto patriarcal

El espacio Sexo sentido ha puesto sobre la mesa un debate de plena actualidad junto a la antropóloga Andrea García-Santesmases, autora del ensayo Un nuevo contrato sexual, una obra que examina el negocio del deseo femenino en la era del empoderamiento y cuestiona hasta qué punto determinadas prácticas que hoy se presentan como liberadoras suponen realmente una ruptura con el viejo marco patriarcal.

A partir de su investigación, García-Santesmases analiza la expansión de una industria dirigida a las mujeres que abarca desde juguetes sexuales y terapias hasta servicios eróticos remunerados. El punto de partida de su trabajo es, si pagar por placer, atención o intimidad implica una forma de control y autonomía o si, en realidad, ese gesto sigue operando dentro de relaciones de poder ya conocidas, aunque ahora aparezcan revestidas de lenguaje emancipador.

El ensayo se apoya en entrevistas con gigolós, masajistas tántricos y acompañantes eróticos para mujeres con discapacidad, además del análisis de productos culturales y discursos contemporáneos sobre sexualidad. La autora sostiene que la mercantilización de la intimidad no puede leerse de forma ingenua y que el auge de estos servicios obliga a revisar conceptos como consentimiento, deseo, heterosexualidad y validación afectiva.

Durante el debate, también se abordó cómo el mercado ha incorporado el deseo femenino como un nuevo nicho de consumo y cómo algunas promesas de empoderamiento pueden acabar funcionando como un espejismo, al desplazar la discusión de fondo: si cambian de verdad las reglas o solo se actualiza, con una estética más amable, el mismo pacto patriarcal.

El resultado es una conversación de gran calado para entender las contradicciones del presente, entre libertad sexual y mercado, entre autonomía y mandato, entre deseo propio y expectativas heredadas. Un análisis que no busca escandalizar, sino pensar con rigor qué tipo de relaciones, discursos y modelos de intimidad está construyendo nuestra sociedad.

Entrevista: