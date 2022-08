El alcalde de La Unión pide perdón por el "arrebato" que protagonizó en la final del Cante de las Minas

El alcalde de La Unión, el socialista Pedro López, ha pedido disculpas y pone su cargo a disposición de su partido después de protagonizar un incidente el pasado sábado en la entrega del premio de la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas.

El alcalde de La Unión se dirigió a la zona donde estaba el jurado y lo hizo de malas formas. Él mismo ha reconocido en Onda Cero que “cometí el error de, ante la tardanza, subir con unas maneras inapropiadas. Me he disculpado con los miembros del jurado. Entiendo que estén molestos porque ellos hicieron bien su trabajo. Yo no tenía que haber subido a nada. Pero de ahí a que yo hubiera subido para condicionar cualquier tipo de resultado, eso no es verdad”,

Pedro López no ha querido decir expresamente todas las causas de este “error” y qué es lo que dijo al jurado “de forma acalorada” una vez que llegó donde estaba reunido.

Lo que sí ha dicho es que va a hablar con los responsables de su partido sobre si debe o no seguir en el cargo de regidor en el consistorio de La Unión. “Una vez que hable con el Secretario General, a nivel local y regional, haré lo que tenga que hacer”, ha expresado el alcalde.

Dimisión

El portavoz del Partido Popular de La Unión, Joaquín Zapata, ha exigido la dimisión del alcalde de La Unión. En esa línea, el ‘popular’ ha destacado que “en caso de que no dimitiera, el Partido Popular ofrece sus votos al PSOE para que nombren un nuevo alcalde que sea digno del cargo”, recalcando que si no lo hiciera “todos los concejales socialistas serían cómplices y estarían amparando esa lamentable escena, por lo que hemos presentado la moción pidiendo la dimisión y la reprobación”.

“El regidor unionense, tras conocer la relación de los premiados, y antes de la entrega de galardones, subió iracundo al palco del jurado a reprocharles el fallo”, ha denunciado el portavoz y ha añadido que “por suerte, los miembros del Jurado se mantuvieron íntegros y no accedieron a modificar la lista a pesar de sus increpaciones”.

Los populares aseguran que el alcalde exigió que el premio de jóvenes cantaores quedara desierto, pues su interés era que se le otorgara a un semifinalista que el jurado no había clasificado para la final. Descontento también con esa decisión, les exigió que el premio quedara desierto.

El portavoz ha denunciado que “esto supone un ataque intolerable a la independencia del jurado que desde el PP de La Unión no podemos tolerar bajo ningún concepto”, y ha añadido “es la primera vez en más de 60 años de historia del certamen que un alcalde actúa de forma tan bochornosa y grosera”.