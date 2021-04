Tu Canción Vol.132 - "Roxy Music", con Juan Ignacio Ferrández

"Más de Uno Cartagena", con Dámaris Ojeda

Hoy en "Tu Canción", con Juan Ignacio Ferrández, recordamos algunas de las canciones de uno de los mejores discos de la banda británica "Roxy Music", liderados por Brian Ferry, hablamos de "Avalon", publicado en 1982.

Escucharemos temas como: "Avalon", "Take a chance with me", "Slave to love" y "More than this".