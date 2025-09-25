Noticias Vigo, 13.40

Vigo celebra los 200 años de la Policía Nacional

En el paseo de las Avenidas los visitantes podrán utilizar una galería de tiro virtual, ver cómo se hacen tomas de huellas, conocer el trabajo de la unidad de ciberdelincuencia y visitar una exposición de vehículos policiales.

Víctor Blanco

Vigo |

Fiat 1400, uno de los vehículos que puede verse en la exposición
Exposición de vehículos policiales que puede verse en el paseo de las Avenidas | Víctor Blanco

La Policía Nacional ha elegido la ciudad de Vigo para celebrar su patrón, los Santos Ángeles Custodios, con propuestas de entretenimiento durante toda la semana. El acto central será el próximo 2 de octubre cuando se celebrará un desfile en la calle García Barbón con la presencia del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Durante todos estos días en el Paseo de las Avenidas hay varias casetas que exponen varias de las actividades y los medios con los que cuenta la Policía Nacional. Se trata de una exposición de vehículos policiales históricos y actuales, en la que, además, participarán las unidades de Policía Científica, GEO, Caballería, Guías Caninos, Brigada Móvil, Subsuelo, Unidad Aérea, TEDAX-NRBQ, Extranjería y Fronteras, Cooperación Internacional, Fondos Europeos, Documentación, Telecomunicación, UIP, UPR, Unidad Contra la Ciberdelincuencia, UFAM, Fundación Policía Española, Seguridad Privada y Participación Ciudadana.

De esta manera, los visitantes podrán utilizar una galería de tiro virtual, ver cómo se hacen tomas de huellas o conocer el trabajo de la unidad de ciberdelincuencia. Además, habrá actividades para los más pequeños.

También se llevará a cabo una exposición fotográfica y un concierto didáctico de la banda sinfónica de la Policía Nacional, dirigido a los más jóvenes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer