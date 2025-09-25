Vigo celebra los 200 años de la Policía Nacional

La Policía Nacional ha elegido la ciudad de Vigo para celebrar su patrón, los Santos Ángeles Custodios, con propuestas de entretenimiento durante toda la semana. El acto central será el próximo 2 de octubre cuando se celebrará un desfile en la calle García Barbón con la presencia del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Durante todos estos días en el Paseo de las Avenidas hay varias casetas que exponen varias de las actividades y los medios con los que cuenta la Policía Nacional. Se trata de una exposición de vehículos policiales históricos y actuales, en la que, además, participarán las unidades de Policía Científica, GEO, Caballería, Guías Caninos, Brigada Móvil, Subsuelo, Unidad Aérea, TEDAX-NRBQ, Extranjería y Fronteras, Cooperación Internacional, Fondos Europeos, Documentación, Telecomunicación, UIP, UPR, Unidad Contra la Ciberdelincuencia, UFAM, Fundación Policía Española, Seguridad Privada y Participación Ciudadana.

De esta manera, los visitantes podrán utilizar una galería de tiro virtual, ver cómo se hacen tomas de huellas o conocer el trabajo de la unidad de ciberdelincuencia. Además, habrá actividades para los más pequeños.

También se llevará a cabo una exposición fotográfica y un concierto didáctico de la banda sinfónica de la Policía Nacional, dirigido a los más jóvenes.