Paciencia en los centros de salud

Martes de huelga, o mejor, de huelgas, dos en Galicia. La exclusiva de la comunidad autónoma, convocada por Omega y la común al resto del estado, convocada por todos los sindicatos médicos. Esta segunda, se ha notado sobre todo en los hospitales con un seguimiento, según los convocantes por encima del 80%, según el Sergas del 32%. Mientras, en los centros de salud menos actividad de la habitual en las consultas, aunque sí se ha atendido a muchos de los usuarios que tenían cita. La comprensión a la huelga de los médicos ha sido una constante entre los encuestados. Los que no están en huelga hoy son los administrativos que trabajan en los mostradores y que han tenido mucha actividad. Dar información, facilitar nuevas fechas o hacer cambio de médico porque no se sustituye, durante meses, a los que se van.

Paciencia entre los usuarios que tienen confianza en que los casos urgentes sí son atendidos.