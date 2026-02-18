Nuevo alijo de cocaína en el puerto de Vigo

De nuevo droga procedente de América, en este caso de Ecuador, que llegó al puerto de Vigo, esta vez, oculta en el sistema de refrigeración de un contenedor.

Cuando los funcionarios de aduanas comprobaron a través de Rayos X que en ese contenedor llegaba un importante alijo de cocaína, se inició una investigación para intentar localizar a los individuos que deberían entrar en el puerto para hacerse con la droga.

Fue el pasado domingo cuando dos individuos de nacionalidad albanesa fueron detenidos al intentar acceder al contenedor. En total los agentes de policía se intervinieron 80 kilos de cocaína.

En estos apenas dos meses de 2026 se han realizado dos operaciones antidroga en el puerto vigués.