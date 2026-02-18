El PPdeG exige en el Senado al Gobierno central el traspaso pleno de la AP-9 a Galicia

El Pleno del Senado aprobará este miércoles una moción del PPdeG, defendida por los senadores Nidia Arévalo y José Manuel Balseiro, en la que reclama al Gobierno de España a transferir a Galicia la titularidad de la Autopista del Atlántico, así como las competencias que hasta el momento son ejercidas por la Administración General del Estado en relación con dicha concesión, respetando de este modo, en su integridad, la Proposición de Ley Orgánica aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia.