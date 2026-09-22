Los empresarios de Pontevedra piden una mejor conectividad aérea para el aeropuerto de Vigo

La CEP considera que el incremento de frecuencias y plazas en las rutas con Madrid y Barcelona, así como la recuperación de conexiones internacionales con destinos como París, Londres, Bruselas o Milán, con unas tasas asequibles para el usuario, favorecería la actividad empresarial y el crecimiento de las organizaciones de la provincia. Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, trasladó al empresariado el compromiso de destinar 400.000 euros del presupuesto provincial de 2027 a la captación de nuevas rutas en el aeropuerto de Vigo, una partida ampliable si surgen nuevas oportunidades de conexión a lo largo del ejercicio. La vicepresidenta insistió en la necesidad de trabajar con una visión a largo plazo.