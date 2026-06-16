Empieza a funcionar el servicio de socorrismo en las playas de Vigo y se activa el refuerzo del autobús urbano hacia los arenales.

Con la llegada del buen tiempo el Concello de Vigo ha puesto en marcha un operativo especial de salvamento y socorrismo en las playas viguesas. Operativo hasta el 15 de septiembre estará compuesto por 70 socorristas, a los que hay que añadir otros 12 más que se encargarán de la vigilancia de las piscinas . Este servicio se completará con 25 agentes de la Policía Local que se desplegarán en los arenales y sus aledaños. El servicio de socorrismo contará con su propia ambulancia para el posible traslado de heridos y con una moto acuática. Por su parte Vitrasa ha anunciado que se refuerza el servicio hacia las playas con la ampliación del recorrido de las líneas C3i, C3d, L4C y L23 que se sumarán a las rutas que ya llegan a Samil, O Vao y Canido.