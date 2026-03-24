Un camión acaba en el mar por una avería en los frenos

El conductor de un camión ha salido ileso tras quedarse sin frenos en Vigo, perder el control del vehículo y acabar cayendo al mar en la zona de Teis.

El conductor habría notado un fallo en los frenos, perdiendo el control del camión en una bajada y terminando cayendo al mar en una zona "poco profunda", quedando parcialmente hundido. El conductor del camión pudo salir por su propio pie, resultando ileso.

Testigos presenciales de los hechos han confirmado a Europa Press que el camión "arrasó" varios coches que se encontraban aparcados por su camino, dejando dañados varios automóviles.