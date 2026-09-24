El 80% de los peregrinos que realizan el Camino de la Costa son extranjeros

Nuevo récord histórico para el Camino Portugués de la Costa que ha rebasado los 90.000 peregrinos que han transitado por las calles de Vigo en lo que va de año. La representante autonómica celebró este nuevo récord y apuntó que la ruta jacobea está a punto de alcanzar la cifra hito de 100.000 caminantes anuales.

«Nuestra ciudad se ha convertido en un referente de la cultura y la tradición del Camino, un factor que genera un impacto económico en Vigo y beneficia tanto al sector de la hostelería como a los negocios locales», señaló la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz. La delegada territorial mencionó que el 81 % de los peregrinos son extranjeros. «Estamos ante un fenómeno internacional que debemos cuidar; sigue siendo necesario que el alcalde permita la instalación de señalización a lo largo del recorrido por nuestras calles para evitar que ningún visitante se pierda», añadió.

Según las estadísticas de la Oficina del Peregrino, un total de 90.009 peregrinos han recogido su *Compostela* hasta la fecha, superando los 89.503 registrados durante todo el año 2025. Además, septiembre de 2026 se sitúa ya como el cuarto mes con mayor afluencia de peregrinos, con 15.092 caminantes registrados a falta de una semana para que finalice el mes. El récord histórico mensual se estableció en mayo de este año con 18.455 peregrinos, seguido por septiembre de 2025 con 16.071 y mayo de ese mismo año con 15.225.

En cuanto a la procedencia de quienes recorren el Camino de la Costa, un total de 17.283 españoles han pasado por la ciudad, según datos de la Oficina del Peregrino. Les siguen los estadounidenses (10.606), italianos (9.281), alemanes (8.101), polacos (4.568), portugueses (3.902), británicos (2.999), canadienses (2.214) y ucranianos (2.132). «Las cifras son espectaculares, con días en los que cerca de 1.000 peregrinos se alojan en Vigo; y si tenemos en cuenta lo que eso supone para los hoteles, el sector de la restauración y los negocios locales...», declaró Ana Ortiz.

El albergue público ya ha acogido a más de 1.000 peregrinos en lo que va de septiembre, elevando por encima de los 10.000 el número total de caminantes que han buscado alojamiento en estas instalaciones del Casco Vello durante el año. En 2025, la cifra total fue de 11.229.