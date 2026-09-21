Localizan a 400 millas de la costa de Galicia a un velero con más de 2.000 kilos de cocaína a bordo

Se trata de la operación Doncella desarrollada por el servicio de vigilancia aduanera, en cooperación con la aduana francesa y con otros organismos internacionales. En este caso fue el buque Petrel I, el que localizaba a 400 millas de la costa de Galicia a un velero de bandera polaca. Tras el abordaje se encontraron esparcidos por la embarcación unos 700 fardos con los 2.000 kilos de cocaína. Se desconoce el destino de la droga y el origen de la misma, aunque teniendo en cuenta operaciones anteriores, todo apunta a que pudo ser cargada en Sudamérica