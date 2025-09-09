La Policía Nacional entrega a ACEM un cheque por valor de 31.371 euros y bate récord de recaudación en España de la carrera solidaria Ruta 091 celebrada el 21 de junio en Santiago

La Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Párkinson, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas y enfermedades raras (ACEM) se mostraron este martes muy emocionados y agradecidos tras recibir de manos de Roberto Vilar, comunicador y padrino de la carrera Solidaria Ruta 091, el cheque de 31.371,86 euros. Es la cantidad que la Comisaría de la Policía Nacional en Santiago recaudó en su carrera solidaria Ruta 091, celebrada el pasado9 21 de junio con salida y llegada en la Praza do Obradoiro el pasado 21 de junio. Un evento en el que participaron más de 1.300 corredores. Se trataba de la primera edición y resultó un absoluto éxito.

"Non nos esperabamos isto, moitas grazas polo que facedes", aseguraba Marcos Pombo desde ACEM y añadía que "con esta doazón poderemos ter un logopeda ou un fisioterapeuta durante todo un ano para atender ás 50 personas que acuden diariamente a ACEM", señalaba muy manifestó, emocionado. y confesaba que "é a primeira vez que me emociono en 30 anos en ACEM e tedes que saber que este día vai pasar á historia da nosa asociación". "A estas alturas case sempre estamos asustados porque non sabemos se poderemos facer fronte aos gastos ata decembro. Este ano, grazas á Policía Nacional, non teremos ese problema. Con este cartos haberá unha persoa asistindo aos usuarios de ACEM durante todo un ano e será grazas a vós", aseguraba Marcos Pombo

El acto de entrega del cheque fue presentado por la comisaria jefe de Santiago, Nuria Palacios, tras agradecer la colaboración de todas las entidades y empresas que hicieron posible que la carrera solidaria Ruta 091 haya sido todo un éxito. Nuria Palacios destacó el trabajo realizado por la Brigada de Seguridad Ciudadana, su implicación en la iniciativa y su compromiso en la organización de la convocatoria solidaria. También dio las gracias al padrino de la prueba, el presentador de televisión Roberto Vilar y el periodista radiofónico Ramón Castro que realizó funciones de speaker durante el desarrollo de la carrera.

Roberto Vilar, padrino de la carrera solidaria Ruta091, destacó su alegría "porque haxa xente tan boa pelexando contra os malos; encántame que os nosos impostos vaian para vós", en referencia a los agentes compostelanos del Cuerpo Nacional de Policía. Roberto Vilar anunció que la Ruta 091 de Santiago batió el récord de recaudación de todas las celebradas hasta ahora en España y añadía "aproveito para reivindicar que enfermidades como a esclerose múltiple necesitan investigación, evidentemente, pero tamén axuda, porque hai moita xente que non ten recursos para ir ao fisioterapeuta, ao psicólogo ou outros profesionais"

Desde Mupol, la Mutualidad de Previsión Social de la Policía, patrocinador de la prueba, su representante, Beatriz Rueda, trasladó "la más sincera enhorabuena a todo el equipo por el excelente trabajo realizado durante estos meses. Este éxito se debe al compromiso de cada una de las personas implicadas, organizadores, patrocinadores, colaboradores y por supuesto a la organización ACEM, por la encomiable labor que vienen desarrollando en apoyo a las personas afectadas por la esclerosis múltiple y a sus familias". Rueda añadió que "es un motivo de orgullo poder cooperar con ACEM. La esclerosis múltiple es una enfermedad dura, a menudo invisible y todavía poco conocida por gran parte de la sociedad. Afecta a miles de personas de nuestro país y altera profundamente la vida de quienes la padecen y a sus seres queridos". Cerró el acto el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía en A Coruña, Carlos Gómez Rodríguez dando las gracias "muy especialmente a los componentes de la plantilla de la Comisaría local de Santiago, porque su trabajo ha sido enorme. Pero yo voy un poco más allá: uno de los objetivos que nos marcamos los policías todos los días es ganarnos la confianza de la sociedad; y lo hacemos normalmente con una actuación profesional, demostrando en nuestro día a día los valores que rigen la Policía, su código ético. Carlos Gómez señalaba que "esta carrera solidaria es algo muy importante que creo que nos ha hecho ganar la confianza de la sociedad y que sobre todo ha convertido una actividad deportiva en un acto social en el que se demuestra el compromiso de todos, de la Policía, de las instituciones, de los ciudadanos, y estoy súper orgulloso de vosotros".