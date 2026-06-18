La Xunta señala que las 34 viviendas en las dos parcelas cedidas por Santiago en Castro de Abaixo estarán listas en 2028

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, han formalizado la cesión de dos parcelas municipales para la construcción de 34 viviendas públicas en Castro de Abaixo, concretamente en la avenida de Syra Alonso. La Xunta prevé que la promoción esté finalizada en 2028.

Durante el acto, Allegue destacó que la cesión llega "mejor tarde que nunca", en referencia al tiempo transcurrido hasta su formalización. Por su parte, Sanmartín confirmó que el Ayuntamiento trabaja ya en la cesión de una tercera parcela en O Restollal y apostó por seguir "tejiendo alianzas" entre administraciones para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda.

La regidora compostelana insistió en la necesidad de una intervención pública decidida para abordar este problema y defendió la puesta en marcha de "políticas valientes", entre ellas la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado.

Las dos parcelas cedidas por el Ayuntamiento a la sociedad pública de vivienda de la Xunta, Vipugal, tienen capacidad para albergar hasta 36 viviendas y están valoradas en más de un millón de euros.

Por su parte, la conselleira calificó la cesión como una actuación "esperada" y agradeció que Santiago se incorpore al grupo de 16 municipios que ya han puesto suelo a disposición de la Xunta para promover vivienda pública.

Las 34 viviendas estarán destinadas a personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida que estén empadronadas o desarrollen su actividad laboral en Santiago, según explicó la responsable autonómica.

Licitación publicada

La Xunta publicó este jueves en el perfil del contratante la licitación conjunta para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, con un presupuesto de 7,03 millones de euros. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto entre el 18 de junio y el 3 de septiembre, y se valorará especialmente el empleo de técnicas constructivas industrializadas.

Una vez adjudicado el contrato, se dispondrá de cuatro meses para redactar el proyecto. Posteriormente, las obras contarán con un plazo de ejecución de 20 meses, por lo que el Gobierno gallego mantiene la previsión de que las viviendas estén terminadas en 2028.