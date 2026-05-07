Xunta y Concello de Santiago trabajarán para colaborar en la desestacionalización del turismo

La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago colaborarán para impulsar medidas orientadas a la desestacionalización del turismo en la capital gallega. Así lo trasladaron ambas administraciones tras la reunión mantenida entre el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y la concejala de Turismo, Míriam Louzao.

No obstante, la también teniente de alcaldesa lamentó, en un audio remitido a los medios, que este haya sido el primer encuentro celebrado en tres años de mandato, por lo que esperaba “avances más concretos” a estas alturas. Louzao confió además en que, a partir de ahora, “se normalice” la relación entre ambas instituciones.

“En todo caso, hemos acordado mantener nuevos encuentros para concretar acuerdos y compromisos firmes, entre ellos una colaboración específica de Turismo de Galicia en programas que el Ayuntamiento está diseñando para fomentar la desestacionalización”, señaló.

Por su parte, la Xunta indicó en un comunicado que esta cooperación se centrará especialmente en medidas ya promovidas por el Gobierno gallego. Asimismo, destacó que el acuerdo permitirá compartir información recopilada por ambas administraciones en distintos puntos de Compostela, con el objetivo de disponer de más datos para diseñar futuras políticas turísticas.

En esta línea, Xosé Merelles explicó que Turismo de Galicia cuenta con dos sensores instalados en lugares estratégicos de la ciudad y que el Ayuntamiento dispone de una red propia, por lo que ambas partes compartirán la información obtenida para mejorar el análisis de los flujos turísticos.

Xacobeo 2027

“Toda esta información conjunta nos dibuja un escenario en el que preparar mejor el Xacobeo 2027”, subrayó Merelles sobre otro de los asuntos abordados en la reunión, en el que también será necesario implicar al Arzobispado para ordenar los flujos de visitantes.

El director de Turismo de Galicia destacó el trabajo adelantado por la Xunta en la planificación del próximo Año Santo, poniendo como ejemplo el Plan director de Patrocinios do Xacobeo 2027 y el programa ‘O Teu Xacobeo’. Además, expresó su intención de compartir esta información con el Ayuntamiento para “garantizar el éxito de las iniciativas y la satisfacción de quienes participen en ellas”.

En este contexto, Louzao solicitó la convocatoria de la Comisión do Xacobeo y, según el Ayuntamiento, Merelles respondió que estudiará convocarla “en los próximos meses”.

Política aeroportuaria

En materia aeroportuaria, la concejala de Turismo reclamó a la Xunta un “cambio de postura” y volvió a pedir que lidere “una verdadera política de país”. Durante el encuentro abordaron la aportación de 100.000 euros que el Gobierno gallego destinará a la promoción de cada nueva ruta aérea captada —con un máximo de dos por aeropuerto y año—, una cantidad que Louzao calificó de “ridícula”.

Además, criticó que la Xunta todavía no haya concretado las condiciones de estos convenios, aunque sí confirmó que podrán formalizarse “en este mismo ejercicio”.

Por su parte, Merelles defendió el trabajo desarrollado en el grupo creado en el marco del comité de coordinación aeroportuaria, que trabaja para recuperar e incrementar la conectividad de Galicia.