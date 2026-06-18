Obras rua García Lorca

Vecinos de la rúa García Lorca no descartan emprender medidas como cortes de tráfico como protesta tras el nuevo retraso del reinicio de las obras en septiembre

Vecinos de Vite acusan al concejal de Obras de "mentir y "dejarnos tirados" mientras la empresa "no encuentra operarios porque ya tiene otras obras empezadas"

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

Vecinos de la rúa García Lorca no descartan emprender medidas como cortes de tráfico como protesta tras el nuevo retraso del reinicio de las obras en septiembre
Vecinos de la rúa García Lorca no descartan emprender medidas como cortes de tráfico como protesta tras el nuevo retraso del reinicio de las obras en septiembre | Onda Cero Radio

Vecinos de la rúa García Lorca acusan al concejal de Obras de "mentir" y "dejarnos tirados" tras la última reunión celebrada esta semana y en la que se trasladó que hasta el mes de septiembre no se reanudarán las obras. Laura, vecina de la rúa García Lorca explica en ONDA CERO que "nos dijeron que la empresa no encuentra operarios porque ya tiene otras obras empezadas" y "hasta el mes de septiembre no se reanudarían las obras". La empresa insiste en que se cumplirá con el plazo, la fecha de finalización está planteada para abril de 2027. Así y todo los vecinos no descartan realizar cortes de tráfico como medida de protesta porque "el concejal cree que nos chupamos el dedo"

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