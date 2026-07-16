Varios detenidos en una redada antidroga de la Policía Nacional en San Ignacio de Loyola en Santiago

Una operación antidroga desarrollada por la Policía Nacional el pasado miércoles en la zona de San Ignacio de Loyola, conocida como Banco do Pobre, en Santiago de Compostela, se saldó con varios detenidos.

El amplio dispositivo policial se desplegó el 15 de julio en este punto del barrio compostelano de Santa Marta e incluyó registros en varias viviendas. La investigación permanece bajo secreto de sumario.

San Ignacio de Loyola está considerado desde hace años uno de los principales puntos de venta de droga de la ciudad y ha sido objeto de numerosas denuncias vecinales por los problemas de inseguridad y convivencia que genera esta actividad.

Tras conocerse la operación, la Plataforma Santa Marta Segura agradeció el trabajo realizado por la Policía Nacional y el juzgado, así como el apoyo de "aquellas autoridades que en su día nos escucharon, nos entendieron y se comprometieron".

En un comunicado, la entidad considera que se trata de "una gran noticia para el barrio de Santa Marta y para todos los barrios de Compostela". Además, sostiene que la actuación supone "una gran esperanza para el barrio, una esperanza de que la seguridad en nuestras calles está más cerca, de que la atención a los toxicómanos con programas tendentes a su rehabilitación se debe abordar y, sobre todo, la esperanza de que la impunidad de los que comercian con muerte y destrucción se acabe con este procedimiento judicial".

No obstante, la plataforma mantiene la prudencia. "Vemos una luz al final del túnel tras meses de incesante trabajo y reuniones, pero también somos cautos y estamos expectantes ante los próximos acontecimientos judiciales", señala en el comunicado difundido este jueves.