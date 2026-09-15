Agresiones en Conxo

Unanimidad entre los grupos municipales en Raxoi para condenar la agresión a dos jóvenes en 19 y 20 años durante las fiesta de la Mercé de Conxo

El concejal de Seguridade Xan Duro califica de "barbaridad" los hechos y aguarda que la Policía Nacional avance en la investigación tras la identificación de los agresores a través de videos de la agresión del pasado fin de semana en Conxo

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

Unanimidad entre los grupos municipales en Raxoi para condenar la agresión a dos jóvenes en 19 y 20 años durante las fiesta de la Mercé de Conxo
Unanimidad entre los grupos municipales en Raxoi para condenar la agresión a dos jóvenes en 19 y 20 años durante las fiesta de la Mercé de Conxo | Redes Sociales

El concejal de Seguridad Ciudadana Xan Duro lamentó en ONDA CERO la agresión sufrida por dos jóvenes en Conxo el pasado fin de semana y lo calificó "como unha barbaridade" y "non ten calificativo". Xan Duro explica que se está trabajando en "a identdtificación das persoas" que agredieron a los jóvenes y señala que desde la justicia "se actuará o antes posible".

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla desea "una pronta recuperación" de los jóvenes agredidos y expresa su solidaridad con ellos. Lamenta Constenla que "unos individuos indeseables conviertan una jornada festiva en casi una tragedia" al tiempo que señala que "el Concello debería haber tomado nota de lo ocurrido el año pasado" en donde también se registraron incidentes al tiempo que solicita mayor "refuerzo" de presencia policial.

El portavoz municipal del PSOE Sindo Guinarte muestra "a nosa solidaridade coas víctimas" tras una "agresión ablolutamente rexeitable e condenable" al tiempo que lamenta "unha cerca trivialización deste tipo de agresións violentas no ámbito da xente moza", cuestión que "hai que previr"

El concejal de Obras Xesús Domínguez también expresó "a solidaridade coas víctimas" lamentando "o uso de violencia gratuíta nunha festa" y "condea deste e calquer tipo de agresión"

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