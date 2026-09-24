Santiago incorporará 15 nuevos policías locales a finales de octubre y elevará la plantilla a 137 agentes

El concejal de Mobilidade de Santiago, Xan Duro, ha anunciado este jueves que la Policía Local incorporará a finales de octubre 15 nuevos agentes que se destinarán a la unidad operativa. Con estas incorporaciones, la plantilla de la capital gallega alcanzará los 137 efectivos.

Duro ha realizado este anuncio durante el pleno municipal, en respuesta a una proposición presentada por el PP para reclamar al gobierno local que garantice los efectivos mínimos de la Policía Local. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del PP, PSOE y los concejales no adscritos, mientras que BNG y Compostela Aberta se han abstenido.

El PP denuncia turnos con solo seis agentes

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, ha defendido la proposición y ha aludido a la normativa municipal que establece unos mínimos de efectivos durante los fines de semana de verano: 12 agentes en el turno de mañana, 12 en el de tarde y 11 en el de noche.

"Este verano hubo turnos con solo seis policías locales para toda la ciudad. La mitad de los efectivos necesarios para garantizar la seguridad en Santiago", ha asegurado Verea. El dirigente popular también ha señalado que hubo servicios en los que "no se garantizó" la presencia de un oficial.

Los populares han reclamado explicaciones sobre esta situación y han preguntado por qué se produjeron turnos con seis agentes cuando la propia normativa municipal establece unos mínimos superiores, quién tomó esa decisión y si la alcaldesa, Goretti Sanmartín, tenía conocimiento de lo ocurrido.

Muíños reclama una respuesta "integral"

El concejal no adscrito Gonzalo Muíños ha señalado que el problema de la seguridad ciudadana requiere una respuesta "integral, transversal y coordinada" entre distintas instituciones.

Muíños ha acusado al gobierno local de estar "paralizado por el negacionismo que dejó un vacío absoluto de gestión" y ha criticado que el PP construya un "relato alarmista, a golpe de titular".

Aun así, ha incidido en que "existe un problema" en la Policía Local y ha rechazado que se pueda afirmar que no sucede nada en la ciudad. Decirlo, ha apuntado, "es vivir en una realidad paralela" mientras la "calle se complica".

El edil no adscrito también ha cuestionado la gestión interna del cuerpo y ha denunciado la "incapacidad para cubrir los cuadros mínimos fijados por turnos", con jornadas en las que, según ha señalado, habría únicamente dos patrullas.

Asimismo, ha mencionado casos de agentes que patrullan con dispositivos de comunicación interna averiados y situaciones en las que policías veteranos deben intervenir en incidentes críticos mientras ejercen simultáneamente como tutores de agentes en prácticas. "Así ni se cuida a los trabajadores ni se protege a los vecinos", ha lamentado.

El PSOE reclama cumplir los servicios mínimos

La concejala del PSOE Marta Abal ha defendido que los servicios mínimos "deben cumplirse" y ha advertido de que "no se pueden normalizar situaciones, aunque sean puntuales, de incumplimiento".

"Esto no puede producirse nunca, porque el personal de la Policía Local, con estos incumplimientos, está asumiendo un riesgo innecesario", ha señalado.

Abal también se ha referido a los turnos en los que, según ha indicado, no se contó con la estructura mínima de mando exigida. Una cuestión que, ha apuntado, adquiere especial relevancia porque 15 nuevos efectivos se encontraban en prácticas.

En este sentido, ha defendido que no se puede permitir que haya agentes en la calle "sin una presencia adecuada" de mandos para las tareas de coordinación y supervisión.

La edil socialista ha planteado además la necesidad de modificar la organización del cuerpo mientras se recuperan los efectivos necesarios. Entre sus propuestas ha incluido revisar la organización de los mandos durante los fines de semana, analizar si la regulación actual de la especial dedicación permite a los inspectores cubrir bajas o necesidades puntuales de coordinación y estudiar la participación de los inspectores principales en la rotación de los fines de semana.

Duro cifra en 200 los agentes necesarios para Santiago

Durante su intervención, Xan Duro ha señalado que Santiago debería contar con "200 agentes" y que actualmente dispone de 123 efectivos, 50 menos que hace 20 años, según los datos expuestos por el concejal.

Duro ha atribuido parte de esta situación a la denominada Ley Montoro, que, según ha explicado, impidió durante años cubrir las jubilaciones y afectó a las plantillas de las policías locales de distintas ciudades.

De los 123 efectivos actuales, ha detallado, 10 están de baja laboral y otros 12 cuentan con una adaptación de su puesto de trabajo por diferentes motivos.

El concejal ha señalado que la ratio "más usada" para dimensionar las policías locales es de 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes, lo que en el caso de Santiago supondría una plantilla de unos 180 efectivos.

También ha explicado que el decreto de servicios mínimos firmado por el anterior concejal responsable en 2022 se elaboró tomando como referencia una plantilla de 134 agentes, mientras que actualmente hay 12 menos.

Esta situación, ha indicado, obliga a cubrir determinados servicios mediante horas extraordinarias voluntarias, al tratarse de servicios ordinarios. Sin embargo, ha reconocido que "no siempre" hay agentes disponibles para realizar estas horas.

Como ejemplo, Duro ha citado el pasado mes de agosto. De los 50 policías que integran la sección operativa, ocho estuvieron de baja laboral y otros 19 disfrutaron de un periodo vacacional de 15 días. "Esto para cubrir tres turnos", ha apuntado.

15 nuevos agentes se incorporarán a finales de octubre

Ante esta situación, el concejal de Mobilidade ha avanzado que los 15 agentes que han finalizado su periodo de prácticas se incorporarán a finales de octubre a la unidad operativa.

La incorporación elevará la plantilla de la Policía Local de Santiago hasta los 137 efectivos, de los que 65 estarán destinados a labores operativas.

"La concejalía está haciendo todo lo posible, dentro del marco legal, para mejorar la operatividad de la Policía Local de Santiago", ha concluido Xan Duro.