Saleta Chao asumirá las áreas de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Santiago tras la salida de Manuel César Vila

Saleta Chao Rivas, diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Parlamento de Galicia, asumirá la Concejalía de Economía e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. La decisión llega tras la renuncia de Manuel César Vila al cargo por motivos personales, ratificada en un pleno extraordinario celebrado este viernes.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunció el nombramiento en una rueda de prensa posterior a la sesión plenaria. Según explicó, Chao Rivas ocupará las áreas que gestionaba hasta ahora el edil saliente, al ser la siguiente integrante de la candidatura con la que el BNG concurrió a las elecciones municipales de 2023.

Sanmartín destacó también la trayectoria política de la nueva concejala y su experiencia profesional en la Administración local, donde trabajó durante un año en el gabinete de la propia alcaldesa. La regidora subrayó que este recorrido le permitirá conocer el funcionamiento interno de la institución y afrontar las nuevas responsabilidades.

Asimismo, puso en valor su labor como diputada autonómica y portavoz de Turismo del BNG en el Parlamento gallego, desde donde ha defendido los intereses de Santiago y su comarca. La alcaldesa considera que su continuidad en la Cámara permitirá mantener la voz de la capital gallega en el ámbito autonómico.

Compatibilizará el cargo municipal con su labor parlamentaria

Saleta Chao mantendrá sus funciones como diputada en el Parlamento de Galicia mientras ejerce como concejala en Raxoi, aunque, según anunció Sanmartín, no cobrará por su actividad parlamentaria.

La alcaldesa defendió esta fórmula para no renunciar al trabajo que la diputada desarrolla en favor de Santiago en la Cámara autonómica. También señaló que las áreas que asumirá cuentan con equipos profesionales especializados, cuya estructura se ha reforzado en los últimos años para impulsar cambios en el funcionamiento de la Administración municipal.

Diálogo sindical y modernización administrativa, entre las prioridades

La nueva concejala afronta su incorporación al Gobierno local con «ilusión y nervios», según reconoció ante los medios. Chao Rivas se mostró agradecida por la oportunidad de regresar a la institución y afirmó que servir a los vecinos del municipio en el que reside supone un privilegio.

Al mismo tiempo, admitió que se trata de una responsabilidad importante y que necesitará un periodo de adaptación para familiarizarse con las áreas que tendrá a su cargo. Aunque las considera menos visibles y reconocidas socialmente, destacó que son fundamentales para el funcionamiento de la ciudad.

Entre sus primeras prioridades figura retomar el diálogo con la representación sindical del personal municipal para seguir mejorando las condiciones laborales de los empleados públicos. También buscará avanzar en la modernización administrativa mediante la simplificación de procedimientos y el refuerzo de la transparencia institucional.

En materia económica, Chao Rivas señaló la importancia de consolidar los cambios introducidos en los sistemas internos de gestión y agilizar la tramitación de expedientes. Además, situó la respuesta a la emergencia habitacional entre los principales retos de la ciudad, al considerarla una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.

Más financiación para Santiago

Otro de los objetivos de la futura responsable de Economía será reclamar más recursos para Santiago de Compostela, teniendo en cuenta su condición de capital de Galicia y los servicios que presta tanto a sus residentes como a quienes visitan la ciudad.

Chao Rivas denunció la insuficiencia de financiación que, a su juicio, afecta a la Administración local y avanzó que continuará reclamando una mayor aportación económica a través del Estatuto de Capitalidad. Asimismo, defendió el impulso del impuesto sobre las estancias turísticas como otra de las vías para reforzar los ingresos municipales.

La toma de posesión, prevista para el 29 de octubre

La incorporación oficial de Saleta Chao al Gobierno municipal queda pendiente de completar el procedimiento administrativo para la expedición y aceptación de su acta. La previsión es que tome posesión en el pleno del próximo jueves 29 de octubre.

Hasta entonces, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, asumirá temporalmente las competencias de Economía e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local.