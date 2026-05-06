La rectora de la USC Rosa Crujeiras y el Concello de Santiago marcan su "hoja de ruta" para reforzar la "transferencia de conocimiento"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada por miembros de la corporación municipal, recibió a la nueva rectora de la USC, Rosa Crujeiras, en su primera visita institucional al Ayuntamiento. Durante el encuentro, ambas compartieron una hoja de ruta común en la que situaron la transferencia de conocimiento como uno de los ejes centrales.

“Santiago de Compostela es una ciudad universitaria porque su historia y su identidad se construyen, en gran medida, gracias a su Universidad”. Así comienza el mensaje que Crujeiras dejó en el Libro de Honra del Pazo de Raxoi, donde reivindicó la institución que lidera como una “vacuna contra el ‘no lugar’” en el municipio.

Ante los medios, Sanmartín recordó la colaboración “muy intensa” que ambas instituciones han venido manteniendo y expresó su voluntad de dar continuidad a los trabajos ya iniciados en ámbitos como el aprovechamiento de infraestructuras, las actividades culturales y la apuesta por la igualdad y la economía social.

En esta hoja de ruta, destacó como un “punto muy importante” la transferencia de conocimiento, ya materializada en iniciativas como la asistencia en la tasa turística y el diseño de estrategias verdes en el marco de la lucha contra el cambio climático. “Para nosotros es fundamental seguir avanzando en esa colaboración”, afirmó.

Por su parte, Crujeiras coincidió en que la colaboración directa con el Ayuntamiento es “un canal importante” para que la USC llegue al tejido productivo, social y cultural, ámbitos en los que, como universidad, genera conocimiento. “Tenemos mucho que ofrecer”, aseguró. En este sentido, señaló como “grandes retos comunes” la emergencia climática y la sostenibilidad.

Asimismo, apeló a las iniciativas culturales como vía para entender la cultura “como un derecho”. En este ámbito, pretende abrir nuevas líneas de colaboración, además de reforzar las ya existentes, y poner a disposición nuevos espacios: “Pensamos que hay más cosas que ofrecer que pueden fortalecer esos vínculos”.

En relación con el Campus Sur, Sanmartín indicó que se trata de una cuestión ya en estudio, sobre la que existen avances, como la definición de responsabilidades en el mantenimiento y la ordenación del espacio. También se refirió a la vivienda como “una de las cuestiones que más interesa a la Universidad”.