La Policía Local identifica a la persona responsable de las reiterados vertidos de escombros registradas en la calle de A Ponte de San Domingos

En las últimas semanas se venían detectando vertidos de escombros en sacos de obra en la zona de San Lourenzo, más en concreto en la calle de la Ponte de San Domingos. La Policía Local activó un dispositivo para dar con los autores, y logró localizar, en una obra de reforma, el vehículo utilizado para depositar los residuos. Finalmente se pudo dar con el operario, que reconoció ser el autor del vertido de un ciento de sacos de escombros en Puente de San Domingos. La Policía Local atribuye a los vertidos anteriores registradas en el mismo lugar. La persona identificada se enfrenta a una sanción de hasta 3.000 euros.

El Ayuntamiento de Santiago hace una llamada a la responsabilidad y a la colaboración de la vecina para evitar estas vertidos y dar con las personas responsables en el caso de que se produzcan. Además, recordó que los estudios de obras menores domiciliarias deben ser llevados al Punto Limpio, que está abierto de lunes a viernes en horario de 10:50 a 14:00 horas, y de 16:00 a 19:50 horas; así como los sábados de 10:50 a 18:10. Además, Santiago cuenta con un servicio de recogida de voluminosos a domicilio, que se puede solicitar llamando al 981 565469.

En el caso de las obras mayores, deben instalarse los contenedores o sacas de estudios con la correspondiente autorización municipal.