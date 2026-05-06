El pleno municipal aprueba definitivamente los presupuestos de Santiago tras desestimarse las alegaciones con el 'sí' de las no adscritas

Los presupuestos de Santiago de Compostela han quedado definitivamente aprobados este miércoles tras rechazarse las alegaciones presentadas. La aprobación ha sido posible gracias al voto favorable de las concejalas no adscritas, que se han sumado al del Gobierno local (BNG y Compostela Aberta —CA—), frente a la abstención de los dos ediles del PSOE y los once del PP.

De este modo, las cuatro exintegrantes del PSOE han ratificado el apoyo que ya prestaron en la moción de confianza a la que se sometió el mes pasado la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y que permitió la aprobación inicial de las cuentas tras decaer el día anterior.

Una de las edilas no adscritas, Mercedes Rosón, ha subrayado en esta sesión que su voto, junto al de sus compañeras Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez, no buscaba “legitimar los presupuestos”, sino “evitar una moción de censura”, opción que, ha asegurado, nunca respaldarán.

Aunque ha calificado la votación como “un trámite” para ratificar la desestimación de las alegaciones por parte de los servicios municipales, ha apelado nuevamente a la “responsabilidad” mostrada anteriormente. “El mal menor, esa es la única posición responsable”, ha afirmado, reivindicando el carácter “decisivo” de su voto.

Entre las alegaciones presentadas, una correspondía a un funcionario municipal que solicitaba una mejora de su nivel salarial. Esta fue rechazada al no ajustarse a los supuestos previstos en este procedimiento y, además, por tratarse de un nivel “exclusivo de la Administración del Estado”, según explicó el concejal de Hacienda, Manuel César.

Otras dos alegaciones procedían de la asociación Sandra Prego Rial, que reclamaba diversas actuaciones urbanísticas. En este caso, fueron desestimadas al no existir ningún proceso de contratación vinculado a dichas intervenciones. No obstante, César señaló que el Gobierno intentará atender estas demandas con las partidas ya previstas.

El pleno incluyó además un último punto relativo a la corrección de errores en el proyecto, concretamente en el apartado de subvenciones, para modificar la denominación de varios proyectos y entidades. Este punto recibió el apoyo del bipartito, las no adscritas y el PSOE, mientras que el PP se abstuvo.

Rechazo de PSOE y PP

Tanto el PP como el PSOE reiteraron su rechazo a los presupuestos. La concejala popular Rosario Ferreiro insistió en las críticas previas, señalando que “falla el modelo de ciudad” y calificando las cuentas de “poco ambiciosas y sin proyecto de futuro”.

Asimismo, valoró las alegaciones de la asociación Sandra Prego Rial, que —según afirmó— eran conocidas por el Ayuntamiento. “Queda claro que el Gobierno local no está mirando a la ciudadanía, sino que le da la espalda”, criticó.

Por su parte, la socialista Marta Abal reconoció que las alegaciones no podían ser admitidas “desde el punto de vista jurídico y formal”, pero defendió que el debate político “no termina aquí”, ya que las propuestas de la entidad vecinal reflejan algunas de las razones por las que su grupo no apoyó el presupuesto.

En esta línea, sostuvo que estas cuentas no representan “ni el impulso ni la transformación”, sino “la resignación, la parálisis y la ausencia de un proyecto político claro”.

Cruce de reproches

El pleno extraordinario también evidenció un nuevo enfrentamiento entre el PSOE y las cuatro exconcejalas del grupo, expulsadas hace un año. Mercedes Rosón, en respuesta a las críticas recibidas, afirmó: “No somos tránsfugas ni nos vendemos por cuatro pesetas, como sí hicieron nuestros compañeros del PSOE, que siguen en el grupo por eso”.

En réplica, Marta Abal aseguró que habitualmente optan por no responder “directamente”, pero en esta ocasión decidió hacerlo: “Ni vendidos ni desleales. Usted ha elegido una opción y otros hemos elegido otra. Es tan legítima la suya como la nuestra. No voy a entrar en descalificaciones públicas como está haciendo usted y algunos de sus compañeros en cada pleno”.