Pacientes del CHUS denuncian accesos "totalmente colapsados" al hospital compostelano y su impacto en la asistencia a las citas

La Asociación de Pacientes e Usuarios del CHUS ha denunciado el «colapso» permanente de los accesos al Hospital Clínico de Santiago, una situación que, según señala, se ha «agravado» estos días debido a unas obras que «no estaban indicadas».

En un comunicado, la asociación recoge la queja de una paciente que esta mañana acudía a una cita programada y que se encontró con «colas imposibles» que le impidieron llegar a tiempo.

La entidad sostiene que esta situación era «previsible» desde el inicio de las obras de ampliación del CHUS y del centro de protonterapia.

«Se sabía desde el inicio de las licitaciones, en octubre y diciembre de 2022, que el número de plazas de aparcamiento en superficie quedaría reducido en más de 600 y que era necesario anticiparse con medidas que garantizasen que no se vería afectado el acceso físico a un servicio básico y esencial como es la sanidad», señala.

La asociación insiste en que las plazas de aparcamiento ya eran «insuficientes» antes del comienzo de las obras y que, pese a ello, «tan solo se adoptó alguna medida paliativa, parcial y exigua, una vez iniciadas».

Entre las consecuencias de esta situación, apunta el incumplimiento de citas programadas, un aumento del tiempo de espera en las salas para ser atendidos fuera de hora, el riesgo de suspensión de las consultas y la necesidad de adelantar varias horas la salida del hospital cuando el paciente no reside en Santiago.

También alerta de un incremento de las demoras en los servicios de ambulancias y de una mayor discriminación hacia los pacientes con movilidad reducida, que, según denuncia, encuentran las zonas de acceso reservadas «invadidas» por todo tipo de vehículos.

Ante esta situación, la asociación reclama que se adopten las medidas provisionales necesarias para poner fin a un problema que considera «fruto de la improvisación y de la falta de planificación».